送貨員涉殺親女　被告稱是嚴厲而非不愛女　因太驚才忘記曾搖女兒

送貨員涉虐殺3歲女兒案，被告劉佳坪今午(11日)在高等法院接受控方盤問，控方質疑被告根本不想照顧女兒，亦明知搖晃幼童會造成傷害仍搖晃她，更故意向醫護隱瞞真相。被告否認說法，強調他只是嚴厲，並非不愛女兒，否則不會想女兒跟他姓劉。他又稱不知道搖晃幼童會造成傷害，又稱他之前已搖過一次都無事，想不到第二次搖會出事。他又指事發當日在醫院，因為太驚才忘了講。法官即問：「你驚乜嘢？」被告說怕女兒不醒來。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪否認謀殺女兒，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

認對雅思嚴厲會經常指罵

劉下午接受控方盤問時，認女兒雅思不算易哭，只是他和梁吵架時才會哭，他亦認對雅思嚴厲，會經常指罵她，亦會罰企、罰跪及扭耳仔等要她停哭，但不是每次罰，有時亦會哄她。

不知搖晃幼童會造成傷害

控方指劉有6個外甥，理應知道幼童頸部很脆弱，劉稱他當時未為人父，又稱被捕前不知「摮」、「chok」及搖晃幼童會對他們造成傷害，控方指這是常識，劉不同意，又稱他第一次搖晃雅思時並無問題，沒料到第二次搖會造成傷害。

不很同意女友真心愛他

控方問及劉與女友梁小欣的關係，劉是否覺梁真心愛他，劉說：「唔係咁同意，一半一半。」控方指梁被劉淋通渠水受傷毁容，但仍然為劉撰寫求情信，劉同意但反問主控：「你想搞清楚不如你拎判辭睇？」控方續指，劉與梁案發時所住單位，由梁的社署津貼承擔，劉稱津貼後剩餘的部分由他和梁每人一半，控方指租金只需1000元，劉即回應稱有借「財仔」一齊生活。控方續指梁無嫌棄他沒有錢並續與他一起，劉同意說法。

認少向人道歉

控方又指，梁經常發訊息向劉道歉，但未見劉向人道歉。劉認少向人道欺，但稱梁知自己令他生氣及傷害了他，如曾報警要他離開。控方又指，劉向梁淋腐液後，曾表示會向梁父道歉，劉稱當日在醫院升降機遇見梁父，已說了「不好意思」。控方質疑這算道歉，劉否認，但指梁父曾踢門嚇壞雅思，又說：「佢踢門嚇親個女，令我個人憫憎，所以唔打算同佢講對唔住。」

強調是管教嚴非不愛雅思

控方提及雅思看到有爸爸愛錫小朋友的影片時眼眨淚光，劉稱知道此事。控方指劉見狀對雅思說：「啲片唔係真，做錯都係要罰。」劉指這是梁的說法，但也認他有這個想法，形容他是管教嚴，不是不愛雅思，又指哭鬧沒有問題，但持續哭是問題。

控方質疑2020年7月15日，劉的胞妹發現雅思身上有傷，劉之後會更小心不在顯眼部位留下傷痕，例如大腿內側，因為怕被人知他非好父親。劉不同意，重申他是嚴厲，非對女兒「無愛無錫」，又否認雅思大腿的傷由他造成。

稱曾爭取要接回雅思照顧

劉稱在梁懷孕時已期待雅思出世，又把她當小公主，希望她健康快樂，但控方指劉在雅思出生後兩星期向梁淋通渠水，令梁無法照顧雅思，令雅思要入住保良局，直指他根本不想照顧雅思，劉不同意，又稱他曾向負責保護令的黃姑娘要求接回雅思，但遭拒絕，指劉無法證明他是雅思父親，強調他曾爭取過。

若不愛女不會想女兒改姓劉

控方指劉曾在錄影會面說：「咁我可能唔想自己照顧（雅思）。」指劉根本無愛惜過雅思，Facebook上的帖文只是做給家人看，劉不同意，又稱若不愛女兒，不會想女兒跟他姓劉，及想在雅思的出世紙上加名。

因驚慌而忘了提曾搖晃女兒

控方指事發當日，劉向醫護說出受傷的真實原因，才是最有效幫雅思的方法。劉稱他忘記了講及好驚，又稱只見女兒跌下，無想起搖晃那些。控方劉並非忘記而是故意隱瞞，劉否認又稱他非故意，又一再調他當時很驚，法官便問劉：「你驚乜嘢？」劉說：「驚個女醒唔醒得番。」控方出劉其後仍無說出雅思受傷的真實原因，更沒即時報警，劉同意。

案件編號：HCCC61/2022