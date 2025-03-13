米芝蓮｜置地文華東方Amber蟬聯二星15年終升級　副主廚一度嚇窒

全球知名美食指南米芝蓮今日（13日）公布《香港澳門米芝蓮指南2025》，中環置地文華東方酒店的法國菜餐廳Amber連續15年蟬聯二星後（即上榜16屆），終在今年升至三星，並繼續奪得綠星（在永續作為上領先的餐廳）殊榮，成為本港唯一同時取得三星及綠星的餐廳。



副主廚何啟東透露，原來他們事前沒收到升級通知，當二星名單榜上無名時，擔心被降級；因此當主持在公布三星名單時唸出店名，他感到難以置信，差一點淚灑當場。他透露餐飲業的假期不多，忙碌的日子更要工作15至16小時，甚至放假也要回店幫忙，因此感謝上司培育及團隊的付出，「陣間完咗我就喊出嚟。」



米芝蓮事前沒通知消息 二星名單無名感愕然

現年32歲的何啟東年紀輕輕，已成為Amber的副主廚。他今日跟從置地文華東方酒店廚藝及餐飲部總監Richard Ekkebus，到澳門參加米芝蓮頒獎典禮，沒想到最後差一點淚灑當場。原來他們事前沒收到任何升星的通知，更一度擔心被降星。

「冇公布我哋兩星嘅時候，我同佢（Richard）望一望，大家都覺得，吓？有乜可能？因為冇Expect自己攞三星，如果係，就可能一早已經攞咗，點會係𠵱家呢？」

忙碌日子工作逾15小時 感謝上司培育及團隊付出

殊不知Amber連續15年蟬聯二星後，竟然奪得最高殊榮的三星。當主持唸出店名時，全場響起如雷的掌聲，何啟東感到難以置信，直至在台上與Richard自拍，再到頒獎禮結束後的傳媒訪問，仍然如在夢中。

何啟東指，明日回店後必定開香檳慶祝，又透露餐飲業的假期不多，忙碌的日子更要工作15至16小時，甚至放假也要回店幫忙，因此感謝上司Richard的培育及團隊的付出。「陣間完咗我就喊出嚟。」

中環置地文華東方酒店的法國菜餐廳Amber連續15年蟬聯二星後，終在今年升至三星。（網上圖片）

菜式不含任何乳製品 乳糖不耐症患者同可品嘗

翻查資料，Amber早於2005年開幕，至2019年經過歷時4個月的翻新，同時更新菜單，為了讓患有乳糖不耐症或食物敏感患者同樣品嘗法國菜，不含任何乳製品，採用大豆、米、穀物及堅果奶等，取代法式料理常見的忌廉、牛奶及牛油。

取得米芝蓮三星後，何啟東不打算停下步伐，未來目標採用發酵類食材，例如麵豉、醋及魚露等，融入至菜式中。他又指，疫情後餐廳的生意理想，晚市幾乎沒有空桌，相信取得三星後將會更難訂枱。

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