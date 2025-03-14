米芝蓮2025｜疫情高強度工作成就29歲「廚神」　張天賦曾到店品嘗

全球知名美食指南米芝蓮周四（13日）公布《香港澳門米芝蓮指南2025》，其中米芝蓮指南年輕主廚大獎得主為Ankôma主廚、今年即將踏入30歲的王歲允（Wong Sui Wan）。



原來新冠疫情是「新晉廚神」的加速劑，由於餐廳人手短缺，當時王歲允全日不斷高強度工作，最終廚藝水平大幅提升。如今他已自立門戶，目標繼續提升餐廳的服務及食物質素，讓顧客獲得賓至如歸的體驗，甚至歌手張天賦（MC）也曾到店品嘗。



港澳米芝蓮指南2025名單在3月13日公布。香港餐廳Ankoma的王歲允（左）奪得年輕主廚大獎。（廖雁雄攝）

▼港澳米芝蓮指南2025全名單▼



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王歲允香港國際廚藝學院出身：獎項應屬於團隊每個人

今年8月踏入30歲的王歲允，是一名土生土長的香港人，畢業於香港國際廚藝學院，曾在現已結業的米芝蓮一星餐廳Zest by Konishi、米芝蓮二星餐廳Écriture等著名餐廳工作。他在2022年自立門戶創立Ankôma，將法國料理與亞洲元素融合，尤其擅長運用日本食材。

別人「三十而立」，王歲允在而立之前取得普通人不敢想像的國際榮譽，表現卻非常謙虛。他表示餐廳全部團隊成員都不足30歲，認為獎項是屬於每一個人。

港澳米芝蓮指南2025名單在3月13日公布。香港餐廳Ankoma的王歲允奪得年輕主廚大獎。（廖雁雄攝）

疫情人手短缺全日高強度工作 廚藝水平大幅提升

年紀輕輕能夠成為「廚神」，原來新冠疫情竟然間接成為「加速劑」。由於當時受防疫措施影響，晚間不設堂食，王歲允每日由中午12時至傍晚6時不斷工作，晚間則轉戰外賣，同時由於餐廳人手短缺，合共3名廚師需要負責凍盤、熱盤及甜品等，他的廚藝水平因而大幅成長。

每日高強度工作，那麼下廚速度是否獲得提升？王歲允斬釘截鐵表示肯定，更透露有時候需要肩負六道菜的功序。「又唔算話捱，其實成個環境都好開心，大家都好熱衷學習，好有得着。」

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感謝昔日恩師裁培 不再只低着頭埋頭苦幹

王歲允更不忘感謝昔日在Écriture工作期間，獲益於主廚及大廚的栽培，讓他蛻變成管理人員。「佢哋教我由一個耷低頭埋頭苦幹做嘢嘅廚師，變成一個可以帶領到一條Team嘅廚師，呢個係一個好大嘅轉變位。」

張天賦。（陳順禎攝）

回想起最初立志成為廚師的初衷，王歲允表示源於對烹飪及飲食感興趣，尤其是小時候最愛吃日本菜及西餐。如今他的目標是繼續提升餐廳的服務及食物質素，讓顧客獲得賓至如歸的體驗，例如歌手張天賦（MC）也曾到訪其餐廳。

冀仿效前輩教導新晉廚師：係將來嘅使命

展望將來，王歲允觀察到近年有不少年輕人創業，為餐飲業帶來新氣象，加上內地及海外旅客的訪港人次上升，因此對餐飲業抱持樂觀態度。他又指，直至去年仍有大批港人出外旅行，但今年已感受到情況有所好轉。

王歲允期望未來能仿效前輩教導新晉廚師，協助他們取得國際殊榮。「希望之後嚟緊更多類似我呢啲廚師出現，我覺得係將來嘅使命。」