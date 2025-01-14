許金山再被裁謀殺成　自爆周旋妻與情婦之間　否認怕分身家動殺機

中大醫學院副教授的許金山，與原本做護士的妻子結婚後，育有4名子女，居於西貢獨立屋，出入駕駛名車，外人眼中近乎完美的家庭。直至其妻及次女2015年突離奇死亡，才被揭發這個家庭不為人知的一面。審訊期間，許家被指一直有一名「第三者」存在。許亦認多年來與一名女博士生有染，其妻甚至子女們也知悉，許在重審中，更上證人台，親述他周旋妻子與情婦之間的微妙關係，但許堅稱未有因而動殺妻念頭，更慨歎若當初與情婦結束關係，或不會落至有如今局面。



許金山(62歲)的妻子黃秀芬(47歲)及次女許儷玲(16歲)，於2015年5月22日，被發現昏迷在其妻駕駛的mini cooper私家車上，兩人均是吸入過量一氧化碳致死，警方事後在汽車的車尾箱發現一個洩氣的瑜伽球。許於2018年被裁定兩項謀殺罪成，被判囚終身。他2023年終極上訴得直，案件於2024年11月起在高院重審。今(14日)再被裁定兩項謀殺罪均成立。

被告許金山涉嫌用注有一氧化碳瑜伽球謀殺妻女，被控兩項謀殺罪。（網上圖片）

許金山作供時多番提及其妻黃秀芬接納他的婚外情，且沒有對其情婦李泳怡存有妒忌。（資料圖片）

許金山又指，李泳怡除了外表吸引他，她做事能幹，他在李身上看到自己影子。（網上圖片）

審訊中途突自行抗辯並親述家庭關係

許金山在2018年的首次受審時，未有出庭作供，許家的關係，主要靠證人描述。案件去年底重審時，證人再次上庭提及許家的三角關係，其妻的朋友及醫生，均指其妻因許與情婦的關係而十分痛苦，並有考慮離婚，後來其妻想通了，許卻拒絕。這些證人作供後，許在審訊第九天，突稱不再需要律師代表，後來更上證人台自辯，親述他與妻子黃秀芬及情人李泳怡的關係。

許妻的好友郭文平供稱，許金山的妻子黃秀芬因丈夫出軌感痛苦，因她接受不了許變心，又因深愛著許而不願離婚，後來黃上了情緒管理課程變得開朗和自信，產生離婚念頭，但許不想分身家而拒離婚。(朱棨新攝)

黃秀芳的家庭醫生王家恩(右)稱，對許金山向黃提出離婚，但黃答應後又反口感驚訝。(劉安琪攝)

強調若非無辜無原因要抗辯

許自辯期間，每天都穿上筆直西裝，持厚厚的文件，他自言若他不是無辜，沒有原因要抗辯，又指其妻為人寬容，接受婚外情之餘亦沒有妒忌過情婦李泳怡。

指妻隨和但不愛性事

許透露他在英國醫院工作時，與任護士的黃秀芬(下稱：妻子)結緣，兩人在1992年結婚，1996年來港定居，妻子當全職主婦照顧家庭。許形容妻子為人隨和，是他認識過最易相處的人，但夫婦性事不合，他認為妻子因童年陰影，以致性慾不大，因妻子不享受性愛，兩人甚少行房，夫婦亦分房睡覺。

直認出軌但指妻接納

許直認出軌，因他也是一個人會犯錯的人，脆弱時想有人陪伴，和在身體獲得慰藉。許形容與妻的關係「開放」，儘管不符社會普遍價值觀，但其妻接納他有外遇，並讚妻子寬容，沒有妒忌他與李的關係。但認有次妻發現他隱瞞與李外遊，妻子自覺像傻子。

為補償妻子賣掉法拉利買mini cooper

許稱與妻沒有親密關係相處反而更融恰，雙方各司其職、各守其分。他為了彌補出軌對妻的傷害，賣掉了自己的法拉利，買了妻子的夢寐以求的mini cooper，又讓妻子決定新居的廚房裝潢和購置名貴廚具等。

許金山指，其妻黃秀芬死前所駕駛的黃色mini cooper，是他賣掉其法拉利後，買給她的禮物。(資料圖片)

承認2014年曾討論過離婚

儘管許多次強調妻子接納他與情婦的關係，但許承認曾與妻在2014年討論過離婚，兩人最終均認為離婚會對子女造成深遠影響，代價太高，且女兒曾指妻子是「貪錢的人」，令她感到痛心，兩人之後沒再談及離婚。

指妻曾虐待次女但他無大義滅親

許又指，妻子不懂與青春期的次女許儷玲相處，母女時有磨擦，妻子曾用插頭擲傷次女的眼和面，許並向陪審團展示次女傷勢的照片。許稱若他舉報妻子虐兒，其妻或會失子女撫養權，但他知道大義滅親會毀掉妻子及家庭，故他最終沒有這樣做。

被告許金山指其妻不懂與當時正直青春期的次女許儷玲相處。（網上圖片）

被李的外表吸引亦視她為靈魂伴侶

許亦自揭與情婦李泳怡（Shara）的關係。李在2004年於中大攻讀麻醉及深切治療學博士學位，許在該系執教，亦是李的論文導師。他被李的外表吸引，亦視李為靈魂伴侶，兩人合作無間，共同發表多篇論文。許自認標準高，但李有些方面如人際關係比他更優秀，他在李身上看到自己的影子。

與李有共識保持低調且能隨時斬纜

許又指，李是其子女的補習老師，一家人均與李有良好關係，李不時參與許家的親子活動，例如游泳。二人約在2006年開始關係，當時李亦有另一段關係，但許稱李來自破碎家庭，不想破壞許家，他與李有共識保持低調，並可隨時「斬纜」。李考慮到其事業，亦享受單身，故他與李沒有承諾的關係。

否認為錢財動殺機

對於控方指他怕離婚被「分身家」而動殺機，許自喻過著僧侶般的樸素生活，平日以青菜豆腐為主食，餘錢都用在家庭及情婦身上，擁有的錢遠多於他所需。他持有的一間公司、多棟物業和銀行戶口，均與妻共同持有，若離婚，他會與妻平分資產。

慨嘆由好醫生淪為怪物

許庭上慨嘆，他因本案由別人眼中的好醫生淪為「怪物」，若他當初與李結束關係，或不會有如今局面。但就出軌一事惹上的禍，他只會怪自己，不會怪別人。

案件編號：HCCC389/2023

證人供述許金山與妻的關係：

許金山自辯：

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