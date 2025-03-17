送貨員涉殺親女　控方指被告為發洩蓄意傷女　辯方稱只是脾氣不好

送貨員涉虐殺3歲女兒案續審，控辯雙方今（17日）就案件進行結案陳詞。控方指被告極度自我中心，其女友亦形容他如皇帝般，要其他人不停付出以供奉他，也需要女兒去幫他扮演好爸爸。從他向醫護隱瞞受傷的真相，女兒危殆時仍為幫朋友召妓，又多次離開醫院，可見他並不珍惜女友與女兒，認為他是為發洩而蓄意傷害女兒。辯方卻指被告與其女友只是未準備好為人父母，被告脾氣不好，但不是存心傷害女兒。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪涉殺親女，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

控方稱，他們並無保證不會起訴被告劉佳坪的女友梁小欣(圖)，但她仍願出庭指證劉（朱棨新攝）

控方指劉自私極端又無悔意

控方結案陳詞指出，劉的為人自我中心、自私、極端，又引述劉的Facebook帖文，指出他疑不滿雅思被保良局接走，在雅思滿月當日已發文稱：「等時機到。」此行徑無疑是在梁小欣的傷口上灑鹽。直到劉上星期作供，仍然是理直氣壯，稱他在事件中亦有受傷，反映劉根本毫無悔意。

稱想與梁一起又與另一女子結婚

控方指出，劉自辯時曾說，他希望與女友梁小欣及雅思有將來，希望可以與她們一起生活，但他在雅思出生後不久，已向梁淋腐液，其後更與另一位女子結婚，若他真心想與梁有未來，根本就不會這樣做。

劉如皇帝要身邊的人不停供奉他

控方續指，如梁作供時所說，劉如皇帝一樣，要如梁小欣一樣不停付出的人去供奉他，也需要雅思去幫助他扮演好爸爸的角色，他非真心珍惜二人。劉多次要求雅思改名，卻忽略此舉可能會令雅思被保良局接管；在雅思出事的一天，劉甚至要梁把早餐帶上救護車，在雅思留醫深切治療部時，又幫朋友召妓，質疑劉是否如他作供時所說，是真心愛錫雅思。

只在包裝自己是嚴父

控方續指，劉常常說雅思粗魯，有行為問題，但劉在4月的訊息中指雅思並不霸道，並會把自己心愛的玩具借給其他小朋友，反映雅思聽話乖巧，根本無需再就行為問題管教。被告聲稱自卑，只是想用雅思表現給家人看，但其家人們根本不贊成他的行為。控方質疑劉只是包裝自己成嚴父，與其襲擊行為無關。

怕被捕而沒說出實情

控方又指，劉稱怕再見不到女兒才沒向醫護及警方交代實情，但若他真心害怕又怎會在雅思危殆時兩度離院；在梁著他快點回醫院時還回覆說：「又唔係咁趕。」控方認為劉只是害怕被拘捕才沒出實情。

控方無保證不起訴梁

控方續指，梁當時與家人斷聯，已無後路。梁愛錫雅思但沒有好好保護她，沒有離開這段毒性關係。控方沒有保證不起訴梁，但其供詞更沒有誇大，可見她願意出庭的目的只得一個，就是講出真相。劉的行為並非突然失控，亦與管教無關，他是為發洩而蓄意傷害女兒。

辯方指梁難免有個人感受

辯方結案陳詞則指出，被告一家渡過動盪而不平凡的4年。梁失去女兒、失去對家的憧憬，在悲傷下作供，供詞中難免有許多的個人感受。在日常生活中，刺激感官情緒的事才引人注意，平凡的地方往往不起眼，相信梁與劉除了吵架和家暴，亦有互愛的時候。劉曾陪梁去參與祖母的認屍程序，反映他尊重梁父，更有承擔腐液案的責任，可見他有愧疚心。

劉管教失敗但只是未準備好為人父

辯方續指，劉要求3歲的女兒要乖，以責罵來阻止她哭鬧，在雅思哭泣時只顧拍片等事，可見他及梁未預備好為人父母，管教上可謂失敗。被告就如用錯管教方式的父親，加上脾氣不好，但並不是存心傷害雅思，大家不能只看不好的一面，往好的一面看，被告亦有陪伴雅思玩耍。

梁的訊息無提虐兒

辯方指，從劉及梁的訊息中，沒有提及任何虐兒事件，梁沒有向社工或家人求助，一位負責任的母親遇上這情況怎會不作聲。在被告在吵架離家等的日子，不可能傷害到雅思，若實情如梁所說，暴力事件隔幾天便發生，這是沒有可能的。

案件編號：HCCC61/2022