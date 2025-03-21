公屋富戶｜平民豪宅華富邨40年街坊認同「加租」：放返啲資源畀人

房委會資助房屋小組通過建議公屋富戶「加租」，需繳2.5至4.5倍租，而4年入息超額4至5倍的「超級富戶」則要遷走，預計第一批最快2029年10月交回公屋。有40幾年公屋戶認為，政府需要對富戶加租，「放返啲資源畀無能力去到呢個位嘅人」，但覺得加幅太多。至於「超級富戶」要遷走，她認為有足夠時間準備，「已畀咗四年時間調整、搵地方，唔係一超額就要你即刻搬」。



現時公屋住戶中，有5%、即4.2萬戶因入息超過限額2倍至不高於5倍，因而被列入公屋「富戶」，要交額外租金。（資料圖片)

房委會資助房屋小組通過建議公屋富戶「加租」，需繳2.5至4.5倍租。以入息超過限額2至3倍為例，建議由繳付1.5倍租金加至2.5倍。房委會估計40,600戶受影響，庫房將因此多收15億3600萬元。另外，4年入息超額4至5倍的「超級富戶」亦要遷走，預計第一批最快2029年10月交回公屋。

在華富邨住了40幾年的陳小姐同意富戶加租，「放返啲資源畀無能力去到呢個位（入息）嘅人」。（吳綽詩攝）

陳小姐在華富邨住了40幾年，對於入息超額2至3倍的富戶加至2.5倍租，她認為「好似一嚟就太多」，舉例指兩倍較合理，但強調富戶加租政策是需要，「如果本身有能力、收入已去到嗰個範圍，佢係咪真係有需要住公屋？」她指出，公屋原意是提供給低收入人士，應該「放返啲資源畀無能力去到呢個位（入息）嘅人」。

至於4年入息超額4至5倍的「超級富戶」要遷走，她認為有足夠時間讓他們準備，「已經畀咗四年時間調整、搵地方，唔係一超額就要你即刻搬」。問及被稱為「豪宅公屋」的華富邨是否很多富戶，她說屋邨很舊，「下一代可能已經有能力搵到好多，返嚟揸車」，但住戶其實大多是沒有收入的老人家。

在華貴邨住了9年、70幾歲的王女士同意富戶加租，讓有需要及輪候公屋日久的人能夠上樓，形容現時房屋「供唔夠，求多得滯」。對於加幅是否合理，她說「好難講」，要視乎其入息是否足夠應付目前生活，「見仁見智」，指如果出面買到或租到樓，就應搬走，「但如果只是掹掹緊，所謂中層，資產都可以好浮動」。

她又認為，加幅不足以推動富戶搬走，「如果加到2.5倍，佢都可以拎得出嚟，比起出面嘅，佢都仲有着數」。

住居屋的謝生謝太也表示，如果政府計算過住戶的負擔能力而調整租金，而幅度合符市價，則贊同富戶加租，但「如果呢幾年冇調整人工，或收入少咗，咪有啲過分？」謝太稱，「加幾百我覺得ok，幾千就唔得喇」。

謝先生續道，最重要視乎市道情況，「而家香港社會唔係特別繁榮、興旺，點解呢個時間加租呢？」他又說，認識很多人住公屋，惟笑稱「但佢唔會話畀我聽係咪富戶吖嘛」。

陳先生加幅「可以再多啲，但一定好多人反對」。（吳綽詩攝）

非公屋戶陳先生亦贊同對公屋富戶加租，令他們有誘因搬走，不過他指，「唔可以話好大推動力，但係都做咗啲嘢先」。他認為加幅「可以再多啲，但一定好多人反對」。他又指，政府著富戶搬走同時，亦要有更多不同房屋，滿足不同需要的人。