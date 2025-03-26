公立醫院費用減免懶人包｜申請方法　收入及資產限額放寬一文看清

醫管局周二（25日）公布涉及公立醫院收費的公營醫療服務改革詳情，包括急症室明年元旦起收400元，同時提出醫療費用減免機制優化，將放寬收入及資產限額、有效期由12個月擴至18月及修訂家庭定義等，料受惠人數由現時約30萬增至約140萬。公立醫院費用減免懶人包、申請方法及收入及資產限額放寬後金額一文看清。



醫管局周二（25日）公布涉及公立醫院收費的公營醫療服務改革詳情，包括急症室明年元旦起收400元，同時提出醫療費用減免機制優化。（資料圖片/黃煦緻攝）

公立醫院醫療費用減免機制收入及資產限額｜

▼公立醫院醫療費用減免機制收入及資產限額▼



公立醫院醫療費用減免機制收入及資產限額

現時醫管局醫療費用減免機制，原本以家庭住戶每月入息中位數的75%為上限。優化之後，2人或以上家庭的入息限額由75%升至100%，即與入息中位數看齊。1人家庭則升至入息中位數的150%，加強對缺乏其他支援的1人家庭。

公立醫院醫療費用減免機制｜2人家庭入息少於$16950元可減免

醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅今日（26日）表示，以往2人家庭入息超過10,750元，就不能取得醫療費用減免。放寬後，月薪少於16,950元可取得醫療費用減免。資產方面，以往二人家庭獲得費用減免的資產限額為8.5萬元，未來將與申請公屋的資產限額看齊，二人家庭資產超過38.7萬元才沒有減免。

另外，現時與家庭共一家五口居住的未婚病人，以往要提交父、母的入息及資產作審查。未來可以只提供自己的財務文件，便能申請費用減免。除此之外，醫療費用減免效期由現時的12個月，延長至18個月。病人於18個月內再次申請減免時，不用再提交文件作經濟審查。潘綺紅認為能減省病人的時間以及負責審查的社工作量，形容是「利民措施」。

公立醫院醫療費用減免機制｜申請方法及所須資料

有需要的非「符合醫療費用豁免資格人士」可往以下部門提出減費申請：

．公立醫院及診所的醫務社會服務部

．社會福利署各區綜合家庭服務中心或保護家庭及兒童服務課

．病人及其同住核心家庭成員須提交近6個月的入息及經濟狀況資料



醫管周二（25日）公布涉及公立醫院收費的公營醫療服務改革詳情，包括急症室明年元旦起收400元。（資料圖片）

公立醫院醫療費用減免機制｜申請援助知多啲教學

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