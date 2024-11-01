綠置居︱長沙灣麗玥苑單位售罄 房委會：綠表申請人需求持續殷切
撰文：韋景全
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綠置居2023於9月19日開始揀樓，房委會今天（1日）表示，長沙灣麗玥苑全部2,359個單位在28天内售罄。房委會指，「綠置居2023」銷情非常理想，反映發展項目相當受歡迎以及綠表申請者對資助出售單位的需求持續殷切，房委會將會按市場情況及銷售反應，繼續推售綠置居單位和其他資助出售單位，以豐富置業階梯。麗玥苑共有2,359個綠置居單位，實用面積介乎約26平方米至約60平方米（約280平方呎至約646平方呎），售價介乎約154萬元至約461萬元不等。
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