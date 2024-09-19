綠置居︱首日揀樓長沙灣麗玥苑搶手　買家稱無關減息：減唔減都買

今期綠置居以市價52折推售新盤長沙灣麗玥苑，亦包括往年推出過的舊盤鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑，以及新批租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位，合共3,023伙。



綠置居今日（19日）首日踏入揀樓程序，大批「幸運兒」一早到觀塘的售樓處揀樓，「樓王」麗玥苑B座39樓08室開售不久已被揀走，同屬「樓王」盤的B座其他層樓8號室有兩層先後數分鐘列入買家囊中，可見相當搶手。



登記處內亦有不少「陪買」人士及潛在埋家，於一邊閱覽樓盤資料。（盧翊銘攝） （盧翊銘攝）

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廿四孝母負責付首期：都係聽個仔決定

有得揀樓，賣家何女士率先出手，指自己出首期購買麗玥苑中層4號單位，與兒子同住。至於為何選擇上址，何女士稱麗玥苑位置便利，方向及環境都不俗，「我個仔鍾意，我都鍾意」，所以選擇購買，自己則成「廿四孝母」負責出首期。被問及減息會否影響購買意欲，何女士表示「自己都係聽個仔決定。」

買家何女士成「廿四孝母」，購入麗玥苑中層單位。（馬楚烽攝）

至於另一位買家冼先生，本居於華富邨，同樣因為地點便利及價格相宜而選擇購買麗玥苑。他笑稱「自己一家五口會齊心合力供樓」，「揀咗中層，太高怕停電冇𨋢搭，太低怕太嘈」，被問及售樓意欲有否受美國減息影響，他表示自己「唔知道有減息呢件事，係因為想買樓而買樓，冇諗過亦都唔會受影響。」記者再追問成功做業主的感受時，他回應以往居住的華富邨已經很好。但「長沙灣更加好，明天會更好」。

買家周女士同樣居於華富邨，與前兩位買家一樣，也是基於地點便利、「間屋向住個公園」，因而入手買下麗玥苑一高層中型單位，與丈夫同住。周女士長期居住於港島南區，被問到搬遷至九龍居住會否感到不習慣，她認為不會，而且為能住上新樓感到喜悅。記者再追問周女士有否留意美國減息時，她回答「有少少」，但不影響自己「按心意去買」。談論到成功做業主的感受，周女士腼腆一笑，向記者分享喜悅：「梗係開心啦。」

等候第二輪揀樓、屬於「家有長者優先選樓計劃」組別的張生，他與第一輪買家同樣屬意麗玥苑，希望自己能買到心儀單位，又指自己本身住在觀塘區，但覺得麗玥苑的地理位置同樣方便。被問到有否留意到美國減息，會否受其影響而增加購買意欲。張生表示「減息一定好，但減唔減都一定會買。」對於坊間不看好未來數年經濟發展，近期樓市亦出現「撻訂」情況，會否影響買樓心情，張生則回應自己買樓並非一時想法，不會因為「一時嘅加息減息而影響」。