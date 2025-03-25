啟欣苑成交│錄74宗撻訂佔4%　房屋署：與近年項目「沒顯著分別」

【居屋2024／居屋2022／啟欣苑／啟德/預製組件/MIC組裝合成建築】屬「居屋2022」發售的啟德啟欣苑採取MiC組裝合成建築興建，入伙後屬「預製組件」的廚廁間隔不能改動，事件令部份業主忍痛「撻訂」，並打算向房署追回訂金。



房屋署確認截至今年3月14日，啟欣苑共有74宗「撻訂」，「撻訂率」佔整體單位數約4%，與近年竣工的其他資助出售單位項目沒有顯著分別。房署又指「撻訂」原因或因為經濟或家庭情況改變、申請者不符資格而被房委會撤銷買賣協議等，認為「故此不宜推論啟欣苑買賣協議撤銷的原因」。「居屋2024」將於第二季安排揀樓，其中啟欣苑有14個撻訂單位重售，房署根據過往經驗，估計相關撻訂單位將於「居屋2024」一般會全數售出。



啟欣苑因不能改動廚廁而出現爭議。（資料圖片／黃浩謙攝）

屬「居屋2022」的啟德啟欣苑，因不能改動廚廁而出現爭議。

啟欣苑採用混凝土「立體預製浴室及廚房」單位建造。（房委會圖片）

啟欣苑錄74宗撻訂 佔4%單位

房屋署回覆指，截至今年3月14日，啟欣苑共有74宗撻訂個案，佔1,840個單位中約4%，房屋署形容比率，與近年竣工的其他助出售單位銷售項目如居屋、綠置居等「沒有顯著分別」。

根據啟欣苑的成交紀錄冊，涉及撻訂的單位包括A座38樓10室，售價為400萬2,700元，如屬白表買家，或損失10%訂金，即約40萬元；如屬綠表買家，或損失5%訂金，即約20萬元。屋苑最早撻訂的個案出現於2023年5月中旬，即購入數個月已撻訂。

啟欣苑的裝修指引列明廚廁不能改動。（資料圖片／黃浩謙攝）

房屋署：不宜推論啟欣苑撻訂的原因

房屋署表示，撤銷買賣協議可能涉及不同原因，例如申請者簽訂協議後經濟情況或家庭狀況有改變、申請者未能符合申請資格而被房委會撤銷買賣協議等。署方認為，「故此不宜推論啟欣苑買賣協議撤銷的原因」。署方又指，參照以往推售資助出售單位的經驗，買方撻訂大多在項目臨近竣工時出現，形容相關情況並不罕見。

圖為近日最新入伙的啟欣苑内的裝修廢料。（資料圖片／黃浩謙攝）

房署料涉撻訂單位將於「居屋2024」全數售出

「居屋2024」將於第二季安排揀樓，除了5個全新屋苑外，另有其他早前被撻訂的屋苑單位，當中包括14伙啟欣苑單位。房屋署表示指根據以往經驗，重售居屋單位一般會全數售出。

除了啟欣苑，「居屋2024」將推售5個新屋苑，合共提供7,132伙新單位。當中，裕興苑、啟盈苑和高曦苑採用「立體預製浴室及廚房」組件；安柏苑和兆湖苑則採用「組裝合成」建築法（MiC）建造整個單位。另外，房委會亦會發售70個在「居屋2020」、「居屋2022」和「居屋2023」因買賣協議撤銷而收回的單位，以及新一批約350個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。

啟欣苑因不能改動廚廁而出現爭議。（資料圖片／黃浩謙攝）

啟欣苑提供1,840個單位 廚廁不能改動

「居屋2022」計劃中推售的啟德啟欣苑，共提供1,840個單位。樓盤因具備「屯馬線」及34名校網優勢，在當年開賣首日，較該期樓王北角驥華苑更為搶手。該屋苑的業主於今年初收到入伙通知，惟業主得知單位有「立體預製浴室及廚房」，故此不能改動，事件惹來爭議。

網上流傳有啟欣苑業主卻拆廚廁牆壁時，發現當中有鋼筋。（網上圖片）

網上流傳有啟欣苑業主卻拆廚廁牆壁時，發現當中有鋼筋。（網上圖片）

網上流傳有啟欣苑業主卻拆廚廁牆壁時，發現當中有鋼筋。（網上圖片）

有裝修公司上載圖片，指替啟欣苑業主拆牆改動廚廁。（網上圖片）