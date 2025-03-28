胡陳金枝中學確認梅州交流有學生深夜擅離酒店：盼予空間學生改過

屯門鐘聲慈善社胡陳金枝中學近日梅州考察團中，有學生被指深夜溜出酒店，自行找電動車到酒吧過「夜生活」，並拍成抖音影片。校方今晚（28日）確認梅州交流期間有學生沒遵指引及交流團安排，於老師恆常巡查後擅自離開酒店，「幸好學生安全回來」。



校方稱，正深入了解事件，希望各界給予學校及學生足夠空間，並加強學生正確價值觀、行為和公民意識，讓學生有改過機會。



教育局表示高度關注事件，並稱一直要求承辦機構提醒學生遵守規則，包括晚上不可擅自離開下榻的酒店和注意人身安全等，會繼續提醒承辦機構和學校，應敦促學生嚴格遵循規則和指引，以安全為首要考慮。



Facebook專頁「教育剌針」發貼文指，屯門鐘聲慈善社胡陳金枝中學有學生在梅州考察團期間，深夜12時後溜出酒店，更將「夜生活」拍成影片上載抖音。片中有講述晚上如何避過老師檢查，之後分頭找電動車往酒吧。到達後，片中又稱學生商討如何過安檢，並疑偽造證件證合法年齡成功進入了場所，最後，他們指凌晨四時返回酒店。

屯門鐘聲慈善社胡陳金枝中學表示，正深入了解事件，會按校本訓輔機制嚴肅跟進。（學校影片截圖）

校方指正深入了解事件 按校本訓輔機制嚴肅跟進

屯門鐘聲慈善社胡陳金枝中學今晚確認在梅州交流期間，有學生沒有遵從學校的指引及交流團的安排，於老師恆常巡查後擅自離開酒店，幸好學生安全回來。

校方稱，一直重視教導學生守規守法，透過不同多元教育，培育學生的品德素養，正確人生觀等。校方又指，正深入了解事件，會按校本訓輔機制嚴肅跟進，希望各界給予學校及學生足夠空間，讓校方盡快為學生作出跟進，並加強學生的正確價值觀、行為和公民意識，讓學生有改過的機會。

教育局高度關注事件：同學應好好珍惜考察活動

教育局回覆表示，高度關注事件，知悉後即時聯絡學校跟進，會繼續與學校保持聯繫，並提供適切的支援及意見。

局方稱，為確保考察團團員認真投入參與活動，一直要求承辦機構在行程前簡介會詳細介紹活動內容、行程及注意事項，並提醒他們遵守考察團的規則，包括須緊隨團隊、不可擅自離開活動地點或離隊、須遵照指示參與活動和注意紀律。而參加者的學習手冊亦清楚列明規則和注意事項，包括晚上不可擅自離開下榻的酒店和注意人身安全等。

教育局指，會繼續提醒承辦機構和學校，應敦促學生嚴格遵循規則和指引，以安全為首要考慮，守法守規，亦需顧及違規行為對他人造成的影響。局方又提醒，同學應好好珍惜考察活動，罔顧個人安全、故意破壞集體紀律都是不負責任的行為，不但影響校譽，也辜負社會的栽培和信任。