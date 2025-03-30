兒童頸部摺位變黑　又有大肚腩　暗藏嚴重健康風險

有見過小朋友頸部摺位黑黑的嗎？不少人以為是衞生問題，但總是擦不走，這些情況多數是「黑色棘皮症」引起，與胰島素阻抗有關，常見於肥胖兒童。肥胖問題需要高度關注，父母不應再抱有「小朋友肥胖是福」的觀念，越年幼出現肥胖，日後患上糖尿病或心血管疾病風險越高。在現今生活習慣及飲食文化下，如何協助兒童減重，是一大議題。



撰文：醫善同行醫學顧問、香港肥胖學會創會會長袁美欣



醫善同行醫學顧問、香港肥胖學會創會會長袁美欣

雖然現代人較以往著重健康及體重管理，但兒童肥胖比例仍然高企。衞生署最新調查顯示2022/2023學年小學生肥胖比例達19.5%，即每五人就有一人超重。本港兒童肥胖與生活及飲食習慣有密切關聯，包括高鹽高脂高糖的飲食習慣，例如經常進食加工食物或買手搖飲品；缺乏足夠戶外活動時間；使用電子產品時間增加，造成久坐不動等。上述調查更揭示近94%的學生，未達到世衞建議的每日進行最少60分鐘中等至劇烈程度運動量。

肥胖最直接反映在體重上，但筆者想家長特別留意肥胖小朋友另一些健康警號，其中一個就是「黑色棘皮症」。當身體胰島素偏高，就會令皮膚的黑色素細胞異常增生，造成黑色素沉澱，在一些關節或皮膚皺摺位置，例如腋下、膝蓋、頸部、手肘等，會黑黑一片，甚至皮膚粗硬。此症好發於肥胖人士，包括兒童，代表胰島素阻抗，甚至有糖尿病前期或已經患有糖尿病。年輕人有黑色棘皮症，多與糖尿病相關，還有其他疾病亦會引起黑色棘皮症。

雖然現代人較以往著重健康及體重管理，但兒童肥胖比例仍然高企。衞生署最新調查顯示2022/2023學年小學生肥胖比例達19.5%，即每五人就有一人超重。（資料圖片/尹嘉蔚攝）

筆者見過最年輕就有胰島素阻抗的病人是年僅13歲的女童，身高160厘米但體重超過80公斤。她的肥胖除了與家族遺傳相關，亦源於她就讀中學後飲食習慣變差，經常吃零食及少運動的生活。她的飲食及生活習慣，相信亦是大部分學童的常態。

另一個健康警號是腰圍。並非所有肥胖身型的健康風險都一樣，當中，中央肥胖的身型對健康影響最大。本港學童的腰圍正常值沒有統一定義，但如果小朋友有「大肚腩」，反映內臟脂肪過多，屬中央肥胖，亦較一般人患上脂肪肝的風險為高。

傳統檢測脂肪肝要透過肝穿刺去評估脂肪積聚量，或靠肝臟超聲波作檢測，肝臟脂肪含量11%至33%屬輕度，34%至66%屬中度，高於66%屬嚴重，可誘發併發症，嚴重可致肝纖維化、肝硬化甚至肝癌。

長亦應鼓勵小朋友多進行戶外活動，即使去公園玩，都好過在家打機或看電視。（資料圖片/李孫彤攝）

父母要特別留意肥胖的子女有否上述黑色棘皮症或大肚腩問題，做好體重管理，相關風險可顯著降低，例如在成年人減重5%至10%，已可逆轉脂肪肝問題。不過，減肥從來不易，對小朋友來說，從飲食及生活習慣入手較為容易。衞生署調查發現本港近88%學生進食不夠蔬果（每日少於4份），從小培養進食蔬果的觀念，可有效引導小朋友養成良好飲食習慣。家長亦應鼓勵小朋友多進行戶外活動，即使去公園玩，都好過在家打機或看電視。

最近，國際權威醫學雜誌《刺針》最新研究指出，單靠BMI（體重指標）去評估肥胖有不足之處，建議要考慮體脂分佈、有否併發症、腰圍等指標一併檢視，去判斷是否患有臨床肥胖症。因此，即使小朋友身型不算肥胖，但若有大肚腩，家長亦應警惕，及早管理小朋友體重，亦能及早逆轉日後「手尾長」的健康問題。

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