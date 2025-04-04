IShowSpeed香港︱尖沙咀登船千計Fans圍岸　港生與偶像擊掌呼好正

美國網紅IShowSpeed今日（4日）兒童節加清明節殺到香港，並在YouTube直播期間成功突破3,800萬訂閱人數。Speed慣以誇張形式直播，吸引大量年青人追看，他傍晚在尖沙咀天星碼頭登郵艇遊維港，岸邊歡送、打卡、狂叫的「甲亢哥」迷數量媲美放煙花。



傍晚約6時，近千人聚集在尖沙咀碼頭一帶，為見他一面。有身穿球衣的粉絲形容他是「神」，由今早9時已經一直跟着他，下午再一直從廟街跑到過來尖沙咀，形容場面完全混亂，「It was a totally chaos」。



美國YouTuber IShowSpeed今日（4日）突然來港，曾到海洋公園、中環、金山郊野公園等地方，引來大批粉絲簇擁。傍晚約6時，Speed抵達尖沙咀星光大道，其後登船遊覽維港，期間近千人一直跟隨他，聚集在尖沙咀碼頭，不斷高呼「Speed!」，又舉起手機拍照。當中不少男生穿着有C朗拿度名字的球衣，並跟着Speed奔跑。

粉絲Oreo（中）和Vaval （左）等六七人從今早一直追隨IShowSpeed。（吳綽詩攝）

形容IShowSpeed為人「極端而奇妙」：他是「神」

學生Oreo和Vaval 等六、七人都是Speed粉絲，形容他為人「極端而奇妙（Extreme and amazing）」，更稱他是「神」。Oreo興奮地展示與Speed的合照，指已經跟着他5個小時，剛才一群人從廟街、K11一直跑過來碼頭，終於找到他，「It was a totally chaos（場面完全混亂）」，期間還拾到偶像跌落的鏡頭保護蓋。他表示，知道船程45分鐘，待Speed下船再追他。

期待7月Speed來港賞C朗拿度博物館 再與偶像見面

Vaval指，今早9時Speed打籃球時，已經開始跟着他。他說，沒料到Speed會來港，知道他7月會再來港看CR7展覽，期待再次見到他。Vaval又表示，因為太多人，Speed看似很疲累，「feel bad for him」。各人又從袋子裡拿出球衣，有的寫了C朗拿度的名字。

區同學（右）和黃同學（左）特地來尖沙咀見IShowSpeed，黃跟偶像舉手擊掌，「哇嗰下真係，awesome，好正呀」。（吳綽詩攝）

區同學和黃同學下午約4時到尖沙咀，黃同學指Speed早前已預告會來港，為了見面已準備幾星期，只是沒料到是今日，「有啲突然，因為前幾日仲喺重慶，以為佢會去蒙古先」。他表示，Speed在上海時稱會來星光大道看李小龍像，「所以咪喺度等佢囉」。

能與Speed舉手擊掌 港男孩：好正呀

兩人分別2及3年前開始看Speed的影片，黃形容，Speed為人搞笑，例如會「狗吠」，又喜歡看他周遊列國、與人互動。黃說，剛才跟Speed舉手擊掌，「哇嗰下真係，好正呀」，感到難得。

在港工作一年半的法國人Jean亦是粉絲，他住在尖沙咀，今早就一直看着Speed直播，見他到尖沙咀立即下樓。

美國網紅IShowSpeed自上月24日開始中國行，今日（4日）殺到香港，並在YouTube直播期間成功突破3,800萬訂閱人數。（影片截圖）

美國網紅IShowSpeed自上月24日開始中國行，今日（4日）殺到香港，並在YouTube直播期間成功突破3,800萬訂閱人數。（影片截圖）

美國網紅IShowSpeed自上月24日開始中國行，今日（4日）殺到香港，並在YouTube直播期間成功突破3,800萬訂閱人數。（影片截圖）

美國網紅IShowSpeed自上月24日開始中國行，今日（4日）殺到香港，並在YouTube直播期間成功突破3,800萬訂閱人數。（影片截圖）

▼SPEED搭港鐵▼



Speed乘搭港鐵，有粉絲跨過閘機追星。（Threads @kamdy._.417）

▼SPEED訪港▼

