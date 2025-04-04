iShowSpeed香港︱粉絲追星衝出馬路逼爆港鐵　警收最少3報案

YouTube坐擁逾3,800萬粉絲的美國網紅iShowSpeed（甲亢哥），今日（4日）到訪香港及直播，吸引大批年青粉絲一直跟蹤，街道塞滿人。遊港期間，Speed本人及粉絲均曾多次衝出馬路，險象環生。下午3時許，Speed乘搭港鐵時亦一直被人群包圍，離開天后站時更有人逆線行扶手電梯追星，亦有人損壞閘機及逃票。Speed在行程期間，警方接獲最少3宗報案，涉嫌投訴滋擾和刑事毀壞等。



下午1時起，Speed在港島區遊覽時，先經過北角，及後於下午約2時半到上環文武廟，其間一直被多人追隨，甚至有人衝出馬路，警方接報到場。影片可見，Speed被多人包圍，多人高舉手機拍攝並高呼「Speed」，而他曾嘗試叫粉絲冷靜。

警方在下午3時14分，接報指有網紅來港，多人在上環文武廟一帶追隨，甚至有人衝出馬路，但警員到場時，人群已散去。案件列作「投訴滋擾」處理。

▼Speed訪上環文武廟實況▼



而Speed乘車去到天后興發街維園對出時，有約100名市民追車，當中不乏外貌先似小學生的年輕人。人群除佔據行人路，亦一度佔領兩條行車線，其間車輛在他們身旁呼嘯而過，險象環生。上傳影片的網民不禁表示：「唔講以為後面有人追殺」。

▼Speed座駕途經興發街，過百粉絲追車▼



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面對狂粉亡命追逐，Speed在直播間多次大叫「Chill out（冷靜）」，及要求粉絲「Stay on the sidewalk! （上返行人路）」。不過，身為球星C朗拿度狂粉的Speed，在銅鑼灣遇見偶像造型的電車，亦曾衝出馬路觀看，並問如何才能登上該電車。

▼Speed衝出馬路追星▼



Speed成功登上貼上C朗拿度廣告的電車後，全頭將頭探出車外，途經干諾道西時，亦有大批粉絲在反方向的電車軌逆線狂奔跟隨，而當時對面線仍有電車行駛；對面線電車上則有人伸手與Speed握手，亦有人往Speed手中塞香蕉，他接過後即將香蕉塞入口。

▼Speed搭電車▼



Speed乘搭電車期間，對面線電車將香蕉塞給他，他接過後即將香蕉塞入口。（Threads @kopoii_opopik/iShowSpeed YouTube直播截圖）

Speed乘搭電車期間，對面線電車將香蕉塞給他，他接過後即將香蕉塞入口。（Threads @kopoii_opopik/iShowSpeed YouTube直播截圖）

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Speed去到干諾道中時，行人路堆滿人，部分人行出馬路，有警員在場維持秩序。Speed更指路上太多人，他不會離開車廂。

Speed所到之處，盡是人山人海，加上今日為公眾假期，他曾在直播表示形容「horrible！（可怕）」，當時有年輕粉絲拍打車窗跟從，場面一片混亂。亦有網民表示，「這次ishowspeed在香港的直播真的是大災難」。

▼Speed遊港島混亂畫面▼



Speed亦曾到廟街品嚐蛇羹，其後在上海街一帶遊走時，亦遇見大批粉絲，更有人爬上電箱頂追星。

▼Speed遊上海街混亂畫面▼



美國網紅iShowSpeed今日（4日）訪港，直播走勻全港，其間乘搭港鐵由上環站到天后站，大量粉絲追隨到現場，引起一片混亂，天后站人潮如鯽，並有閘機被毀，港鐵職員分別在下午3時46分就人群擠迫，及於下午4時03分就車站閘機損毀報警求助，兩案分別列作「投訴」和「刑事毀壞」，當中刑毀案交由東區警區刑事調查隊第二隊跟進。

港鐵回覆《香港01》查詢表示，今日下午3時半左右，港鐵人員留意有人群於港島綫上環站乘車到天后站下車離開。職員一直密切留意情況，整體車務運作大致不受影響。然而，人群於天后站離開期間，有扶手電梯被拍停、亦有閘機受到破壞及有人逃票等。港鐵已就相關設施被破壞及逃票情況報警處理，並譴責作出相關行為的人。

天后站有閘機損毀，已暫停使用。（鄧海興攝）