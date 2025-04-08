元朗白衣人王志榮重審暴動傷人罪成　官斥無差別襲擊　重囚7年

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，其中一名「白衣人」在2021年第一次審訊時，唯一被裁定暴動及傷人罪不成立的被告王志榮，因律政司去年上訴得直，案件被發還重審。原審法官葉佐文上周再裁決時承認原審時錯誤，改判王罪名成立，王即時還押，今(8日)在區域法院判刑，法官葉佐文判刑時指出，王作為白衣人大夥的一員，對其他人同樣作出無差別的威脅和襲擊，與本案第三、四被告的角色不遑多讓，遂判處王入獄7年。



被告王志榮（60歲，運輸工人）上周被裁定暴動及傷人罪成，指他於2019年7月21日晚，在元朗西鐵站參與暴動及傷人。同案另7名被告，在原審時被裁定入獄3年半至7年，其中一人上訴後被撤銷罪名。王於2012年確診驚恐症，太太亦因病去世，王稱他因本案長久未完結而承受了很大的折磨。

被告王志榮原是案件唯一脫罪的被告，但律政司上訴得直，王的案件需發還區域法院重新考慮。(黃浩謙攝)

被告王志榮(後)重審時由資深大律師駱應淦代表。(陳曉欣攝)

同案另7名被告的裁決及判刑情況。(詳看下圖)

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王曾用籐條狀物體指罵車廂內的人

案情指，王當晚與其他「白衣人」在傍晚時分進入元朗站，王在閘外指罵閘內的人，又投擲寫有「保衛元朗保衛家園」字的發泡膠牌入收費區，並做手勢和擺動身體挑釁，又高舉垃圾桶蓋襲擊一名正在逃跑的黑衣人，之後亦有走到月台，手持籐條狀物體指罵車廂內的乘客，並說:「係你條X街，X你老母，搞亂哂！」警方拘捕王時，在其家中搜出與片中「白衣人」所穿同款的啡短褲和波鞋，又發現一個與該「白衣人」衣著相同的人曾在當晚出入王所住大廈的低層。

王爭議控方所指片中的「白衣人」並非他，又指警方搜出的波鞋及短褲，不一定屬於他一個人。惟葉官在重審時裁決時稱，他在原審時未有考慮所有證據累積的機率，認為根據控方證據，可推論控方所指的「白衣人」應為王，裁定王罪名成立。

案發經過

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案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11/2020、DCCC 734/2020