元朗721白衣人王志榮重審 被裁定暴動及傷人罪成 即時還柙
撰文：陳曉欣
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元朗7.21西鐵站白衣人襲擊案中，原審時唯一脫罪，律政司上訴得直後被發還重新考慮的被告王志榮，早前向法庭再陳詞後，今(3日)在區域法院裁決，法官葉佐文指，裁定王暴動及蓄意傷人罪成，下令將王收押至4月8日判刑。。
被告王志榮（55歲，運輸工人）在2021年被法官葉佐文裁定暴動及蓄意傷人罪不成立，上訴庭其後裁定律政司上訴得直，案件發還原審法官重新考慮。王在重審時由資深大律師駱應淦代表。同案另7名被告，在原審時被裁定入獄3年半至7年。
與王志榮同案另7被告6人判囚3年半至7年
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控方指影片拍到王當日在場
控方案情指，片段拍到王當晚與其他白衣人進入元朗站，王在閘外指罵閘內人士，並向閘內投擲將寫有「保衛元朗保衛家園」字的發泡膠牌、做手勢和擺動身體挑釁，又高舉垃圾桶蓋由上而下襲擊一名正在逃跑的黑衣人的肩膊，並在月台上手持藤條狀物體指罵車廂內的乘客罵道:「係你條X街，X你老母，搞亂哂!」
事發經過
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上訴庭認為原審官作錯誤推斷
上訴庭於判辭指，原審把有限制的肉眼辨認視為具決定性，以致一旦認為疑犯不像被告，便用上倒推的方法分析。例如原審認為警方案發後在王寓所搜出的波鞋是王替人保留的，連王是物主的承認事實亦未理會。此外，原審忽略時間、地點、距離、衣著等環境證據，無罪裁決有悖常理。
王再陳詞指他或非波鞋的唯一擁有人
據原審時的控辯雙方的承認事實指，警方在王家中搜出的涉案衣物和波鞋屬於王。辯方在重審聆訊陳詞時，指王稱「屬於」並不代表王是唯一擁有人，王可以與他人一同擁有該對鞋。辯方亦指，該對波鞋很明顯是「抄款」，不是很獨特，質疑證據價值。
控方指該對波鞋有其證據價值
葉官曾質疑，「屬於」是否代表100%擁有，又問控方有否引用字典作為基礎。控方最後同意「屬於」可指由王及他人共同擁有，但強調警方在事發後不足24小時，便在王家中找到與影片相符的波鞋，有其證據價值。
案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11/2020、DCCC 734/2020
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