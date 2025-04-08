Coldplay演唱會｜內地觀眾冀放寬拍攝器材限制：希望拍攝偶像風采

英國知名樂隊Coldplay今日（8日）起，在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，吸引了不少歌迷搶購門票入場，今日首場有不少內地人觀眾，有深圳歌迷表示幸運地搶到了門票，指很多歌迷都希望入場拍攝偶像風采，認為主辦單位可放寬拍攝器材限制。



有支持了Coldplay很多年的香港觀眾說「由細聽到大」，期待今晚的演出。他認為禁止攜帶專業相機入場合理，因為一向認為觀眾應專心欣賞表演。至於會否介意場內飲品價錢比較貴，曾先生表示「都預咗」。



英國著名樂隊Coldplay於啟德體育園主場館舉辦4場演唱會4月8日晚開鑼，不少觀眾傍晚已先到，先來個指定動作——打卡。(黃浩謙攝）

英國著名樂隊Coldplay於啟德體育園主場館舉辦4場演唱會4月8日晚開鑼，不少觀眾傍晚已先到，先來個指定動作——打卡。(黃浩謙攝）

+ 7

+ 4

深圳觀眾批評購票系統不太友善

觀眾劉小姐及譚小姐由深圳來港，因為明天要上班，所以會即日來回深圳。她們表示喜歡了Coldplay很多年，雖然第一輪購票未能成功，但幸好在第二輪時搶到了首日門票。說到購票，她們都認為購票系統不太友善。

兩人手上各帶了一瓶用膠樽裝的水，她們知道不能帶入場，因此決定先在場外把水喝光。劉小姐特別提到主辦單位禁止觀眾帶相機入場，她認為這個限制應該放寬，因為很多歌迷都想拍攝偶像。

英國著名樂隊Coldplay於啟德體育園主場館舉辦的4場演唱會4月8日晚開始，場內氣氛高漲，不時出現手機燈海。賴卓盈攝)

英國著名樂隊Coldplay於啟德體育園主場館舉辦的4場演唱會4月8日晚開始，他們用廣東話跟觀眾問好：「大家好，我哋好開心嚟到香港。」（賴卓盈攝)

港人曾先生亦是Coldplay的忠實歌迷，他說「由細聽到大」，今晚也很期待他們的表達。他今晚刻意不駕駛車輛到場，選擇乘坐港鐵，亦很快到達會場，不過他認為啟德主場館在方便度仍難與紅館相提並論。

曾先生續說，場地質素如何今晚表演後便會一清二楚，他也會留意場地音響等設備的質素。

曾先生認為啟德主場館在方便度仍難與紅館相提並論。（黃浩謙攝）

內地觀眾聽演唱會留港一晚：明早飛回北京上班

廣州人徐小姐一行四人來看Coldplay演唱會，她由小學已開始聽Coldplay的歌，所以要入場支持，其兩名友人楊小姐及袁小姐則笑指今晚是被徐小姐拉進場。

她們只會在香港逗留一晚，明早便會飛返回北京上班，同時對香港讚不絕口，認為香港交通方便，食物味道好，楊小姐又補充指在香港購物也很好。