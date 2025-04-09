3南亞裔男認5年前搶劫元朗金舖　奪逾60萬財物　囚53至56月

元朗教育路於5年前發生劫案，5名蒙面劫匪闖入一間金舖，持刀指嚇職員，並用斧頭及鎚仔打破櫥窗，劫去逾70件金飾，總值約60萬元。三名參與劫案的南亞漢其後被捕，今（9日）高等法院承認一項搶劫罪，法官考慮他們有組織犯案，並且針對金舖，判他們監禁4年5個月至4年8個月不等。



3名被告年齡由25至53歲

3名被告分別為GHULAM Mustafa（53歲，巴基斯坦籍）、TAMANG Norbu Lama（27歲，尼泊爾籍）和GURUNG Royal（25歲，尼泊爾籍），被控於2020年3月3日，和他人在元朗教育路行劫一間金舖的店員，劫去7隻金戒指和71隻金手鈪。

3名南亞裔被告在高等法院承認搶劫罪，被判囚53至56個月。(黃浩謙攝)

【元朗金舖劫案】匪徒以斧頭指嚇職員，並扑爆飾櫃搶走約30件首飾和金器，包括手鈪及頸鍊。（陳蕾蕾攝）

【元朗金舖劫案】下午1時30分左右，金舖關門調查。（陳蕾蕾攝）

【元朗金舖劫案】疑用於指嚇店員的斧頭被遺下手抦。（陳蕾蕾攝）

【元朗金舖劫案】玻璃碎片及金飾散落一地。（陳蕾蕾攝）

【元朗金舖劫案】警員接報到場，檢犯一把截斷的鎚仔、一個黑色腰包及一張膠墊。（陳蕾蕾攝）

【元朗金舖劫案】警員接報到場，檢犯一把截斷的鎚仔、一個黑色腰包及一張膠墊。（陳蕾蕾攝）

被劫金飾未能起回

案情指，一輛掛上假車牌的私家車於案發日早上11時許，駛至涉案金舖附近。三名被告和另外兩人戴上口罩和手套，下車後衝入該金舖。其中一人持刀指向店員，其他人則用斧頭及鎚仔打破櫥窗，劫去涉案金飾，約值約60.5萬元。他們得手後，再登上涉案私家車離開。

同日近晚上6時，有人在元朗大生圍發現涉案私家車，警方則在車內發現刀、斧頭及鎚仔等。而案中被劫的金飾，則未能起回。

第三被告另涉一案共囚15年4月

法官判刑時指，被告有組織犯案，並且針對金舖，判首次被告監禁4年5個月，並判第三被告4年8個月。此外，第三被告，亦即本案最年輕的被告，因涉及另一宗劫案，因搶劫和有意圖傷人罪，被判囚13年。法官頒令本案刑期中的2年4個月，和另一案分期執行，因此兩案刑期合共為15年4個月。

案件編號：HCCC193/2024