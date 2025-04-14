諾如病毒肆虐日本｜栃木縣72人食飯盒感染 衞生署籲外遊提高警覺
撰文：林遠航
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日本栃木縣南部有72人早前進食污染飯盒而感染諾如病毒，出現腹瀉、發燒和嘔吐等食物中毒症狀，其中一人死亡。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅提醒市民，外遊時應提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生，以減低食物中毒的風險。
「毒飯盒」來自同日同一間餐飲機構 一人死亡 死因尚待確定
衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，根據日本當局公布的資料，有72人曾於4月9日進食栃木縣南部一間餐飲機構提供的飯盒後出現腹瀉、發燒和嘔吐等食物中毒症狀，其中一人死亡，但死因尚待確定。
有關當局的調查發現，患者及餐飲機構工作人員的糞便樣本對諾如病毒呈陽性反應。
徐樂堅：今年日本諾如病毒活躍程度較過去五年同期為高
徐樂堅又指，由於日本是鄰近香港的熱門旅遊地點之一，而今年諾如病毒在日本的活躍程度較過去五年同期為高，他特別呼籲計劃或正在當地的市民提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。
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