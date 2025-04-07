諾如腹瀉群組｜食物中毒　痾嘔肚痛 藥劑師：後生元LB助康復

預防勝於治療：勤洗手、注意衛生

食物中毒、腸胃炎等問題常常由諾如病毒或輪狀病毒引起，尤其是在外遊旅行、交流團、學校或家庭聚會等群體活動中，容易出現腹瀉群組感染。這些病毒具有高度傳染性，且酒精無法有效殺滅病毒，因此預防措施至關重要。藥劑師提醒，勤洗手、注意飲食衛生是預防感染的關鍵。

腸道發炎紅腫，破壞好菌保護層

當病菌入侵腸道細胞，會導致腸道發炎紅腫，破壞由好菌形成的保護層，使腸道失去正常吸收功能，從而引發腹瀉症狀。這種情況下，腸道健康受到嚴重影響，需要採取適當措施來保護腸道，加快康復。

一旦出現痾嘔症狀，該怎麼辦？止瀉藥抗生素或無助病情？

當出現腹瀉、嘔吐等症狀時，有些人可能會考慮服用止瀉藥，甚至抗生素或來緩解不適。然而，藥劑師葉榮煒強調，諾如病毒和輪狀病毒引起的腸胃炎並無特效藥，抗生素對這些病毒無效，切勿自行服用抗生素。此外，需注意含洛哌丁胺(loperamide)的止瀉藥會減慢腸道蠕動，阻礙病菌排出體外，有加劇感染的風險。至於由沙門士菌或大腸桿菌等細菌引致的腸胃炎，症狀則較為嚴重，有機會出現膿便或血便，需經醫生診斷後處方抗生素治療。

後生元LB：天然抗菌，增強腸道防禦，修復好菌保護層

除了以上措施外，還有其他方法加快康復嗎？藥劑師建議可以考慮服用後生元LB。近年備受關注的後生元LB具有天然抗菌特性¹，亦有助增強腸道防禦力，加快康復。研究顯示，服用後生元LB後，腸道內的免疫球蛋白IgA水平顯著提升²，從而幫助身體對抗病菌入侵。此外，後生元LB亦是市面最有效增加腸道好菌的成分之一³，有助快速修復好菌保護層，進一步改善腸道健康。

兒童、長者及免疫力弱者需特別注意 補充水份電解質

兒童、長者及免疫力較弱的人士一旦感染，症狀往往較為嚴重，甚至可能引發脫水等併發症。這類人士需特別注意補充足夠的水份和電解質，以維持身體機能並加速康復。如情況嚴重，或出現脫水、休克等狀況應立即求醫。

面對食物中毒、腸胃炎等問題，預防永遠是最佳策略。一旦出現症狀，切勿隨便自行服用抗生素或止瀉藥，應小心選擇適當的治療方式。後生元LB則有助舒緩腹瀉，幫助腸道恢復健康。尤其是兒童、長者及免疫力較弱的人士，更應謹慎處理，確保補充足夠水分和電解質，必要時尋求專業醫療建議。

• 溫和緩解腹瀉、敏感性腸胃、腹脹及各種腸胃不適

• 與抗生素同時服用，有助預防及減輕抗生素腹瀉等副作用

• 增加腸道好菌，改善菌群失衡，可作腸道保健使用

•「歐洲兒童腸胃肝臟科及營養協會」建議

•「香港兒科醫學期刊」A級建議

• 全港私家醫院採用30年

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Reference:

1. Liévin-Le Moal V. A gastrointestinal anti-infectious biotherapeutic agent: the heat-treated Lactobacillus LB. Therap Adv Gastroenterol. 2016;9(1):57-75.

2. Taverniti V, Guglielmetti S. The immunomodulatory properties of probiotic microorganisms beyond their viability (ghost probiotics: proposal of paraprobiotic concept). Genes Nutr. 2011 Aug;6(3):261-74.

3. WARDA, Alicja K., et al. A postbiotic consisting of heat-treated lactobacilli has a bifidogenic effect in pure culture and in human fermented fecal communities. Applied and environmental microbiology, 2021, 87.8: e02459-20.

4. Simakachorn N, et al. Clinical evaluation of the addition of lyophilized, heat-killed Lactobacillus acidophilus LB to oral rehydration therapy in the treatment of acute diarrhea in children. Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition. 2000;30(1):68-72.