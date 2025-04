諾如腹瀉群組｜食物中毒　痾嘔肚痛 藥劑師：後生元LB助康復

預防勝於治療:勤洗手、注意衛生

食物中毒、腸胃炎等問題常常由諾如病毒或輪狀病毒引起,尤其是在外遊旅行、交流團、學校或家庭聚會等群體活動中,容易出現腹瀉群組感染。這些病毒具有高度傳染性,且酒精無法有效殺滅病毒,因此預防措施至關重要。藥劑師提醒,勤洗手、注意飲食衛生是預防感染的關鍵。

腸道發炎紅腫,破壞好菌保護層

當病菌入侵腸道細胞,會導致腸道發炎紅腫,破壞由好菌形成的保護層,使腸道失去正常吸收功能,從而引發腹瀉症狀。這種情況下,腸道健康受到嚴重影響,需要採取適當措施來保護腸道,加快康復。

一旦出現痾嘔症狀,該怎麼辦?止瀉藥抗生素或無助病情?

當出現腹瀉、嘔吐等症狀時,有些人可能會考慮服用止瀉藥,甚至抗生素或來緩解不適。然而,藥劑師葉榮煒強調,諾如病毒和輪狀病毒引起的腸胃炎並無特效藥,抗生素對這些病毒無效,切勿自行服用抗生素。此外,需注意含洛哌丁胺(loperamide)的止瀉藥會減慢腸道蠕動,阻礙病菌排出體外,有加劇感染的風險。至於由沙門士菌或大腸桿菌等細菌引致的腸胃炎,症狀則較為嚴重,有機會出現膿便或血便,需經醫生診斷後處方抗生素治療。

後生元LB:天然抗菌,增強腸道防禦,修復好菌保護層

除了以上措施外,還有其他方法加快康復嗎?藥劑師建議可以考慮服用後生元LB。近年備受關注的後生元LB具有天然抗菌特性¹,亦有助增強腸道防禦力,加快康復。研究顯示,服用後生元LB後,腸道內的免疫球蛋白IgA水平顯著提升²,從而幫助身體對抗病菌入侵。此外,後生元LB亦是市面最有效增加腸道好菌的成分之一³,有助快速修復好菌保護層,進一步改善腸道健康。

兒童、長者及免疫力弱者需特別注意 補充水份電解質

兒童、長者及免疫力較弱的人士一旦感染,症狀往往較為嚴重,甚至可能引發脫水等併發症。這類人士需特別注意補充足夠的水份和電解質,以維持身體機能並加速康復。如情況嚴重,或出現脫水、休克等狀況應立即求醫。

面對食物中毒、腸胃炎等問題,預防永遠是最佳策略。一旦出現症狀,切勿隨便自行服用抗生素或止瀉藥,應小心選擇適當的治療方式。後生元LB則有助舒緩腹瀉,幫助腸道恢復健康。尤其是兒童、長者及免疫力較弱的人士,更應謹慎處理,確保補充足夠水分和電解質,必要時尋求專業醫療建議。

• 溫和緩解腹瀉、敏感性腸胃、腹脹及各種腸胃不適

• 與抗生素同時服用,有助預防及減輕抗生素腹瀉等副作用

• 增加腸道好菌,改善菌群失衡,可作腸道保健使用

•「歐洲兒童腸胃肝臟科及營養協會」建議

•「香港兒科醫學期刊」A級建議

• 全港私家醫院採用30年

