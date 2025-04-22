澳門港珠澳大橋東停車場5月起「封頂」收費　每24小時最多收$120

剛過去的復活節長假期，港珠澳大橋口岸逼滿市民，有人北上內地，有人往澳門旅遊。澳門方面，交通事務局今日（22日）公布由下月起，港珠澳大橋邊檢大樓東停車場泊車費設每24小時收費上限機制，汽車每連續停泊12至24小時，只收12小時泊車費，即120元。



交通事務局指，相關措施是為善用停車場資源，進一步吸引旅客延長留澳時間，配合促進澳門經濟發展和周邊交流。翻查資料，港珠澳大橋香港段停車場亦有提供日泊服務，以私家車為例，預約車位日租（任何24小時）收224元，額外泊車費日租448元。



復活節長假期首日(18日)，經港珠澳大橋北上遊玩人頭湧湧。（黃浩謙攝）

澳門交通事務局宣布，港珠澳大橋邊檢大樓東停車場的泊車費下月起設每24小時收費上限機制，汽車每連續停泊12至24小時，只收取12小時泊車費，即120元；少於或視為等於 11小時則按每小時10元泊車費計算。超過24小時後再作累計。

澳門交通事務局：進一步吸引旅客延長留澳時間

交通事務局表示，為善用停車場的資源，進一步吸引旅客延長留澳時間，配合促進澳門經濟發展和周邊交流，當局經參考鄰近地區口岸的停車場優惠，訂定相關機制，攤分計算下，東停車場的泊車費與澳門其他公共停車場的汽車每日最高泊車費用相近。

復活節長假期首日(18日)，經港珠澳大橋口岸北上人頭湧湧。（黃浩謙攝）

澳門交通事務局4月22日宣布，港珠澳大橋邊檢大樓東停車場的泊車費下月5月起設每24小時收費上限機制。（澳門交通事務局網站）

復活節長假期首日(18日)，經港珠澳大橋口岸北上人頭湧湧。（黃浩謙攝）

港珠澳大橋旅檢大樓採人流管制措施，其中一個入口關閉。(黃浩謙攝)

霍小姐及陳小姐將會在珠海逗留3日，因為當地物價較低，「而家復活節搭飛機旅行好貴，都要幾千蚊。」他們表示，口岸人流明顯較平日多，擔心稍後過關的輪候時間長，「平時上車都唔係好多人，有位坐，今日要企位」，不過路段大致暢順。

楊小姐與親戚共8人會先赴珠海、再到澳門旅遊，合共逗留3日2夜。她說有好一段時間未曾到訪珠海，而且地點就近，故趁紅日去旅行，預計花費2000元。

陳先生連同親戚共12人將到珠海逗留3日，因為未曾到訪，加上今次假期較短，「諗住輕鬆吓，趁小朋友放假就過去，去到再睇吓附近有啲咩玩」，預計花費3000元。

復活節長假期首日(18日)，經港珠澳大橋口岸北上人頭湧湧，大批市民等候過關。

復活節長假期首日(18日)，經港珠澳大橋口岸北上人頭湧湧，大批市民等候過關。