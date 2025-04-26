滴滴出行局部推網約私家車　短期內或擴至所有用戶　收費比的士平

的士與網約「白牌車」矛盾未息，政府今年內立法規管網約車前，再有平台推出網約私家車服務。消息指，內地網約平台「滴滴出行」周五（25日）起向部份用戶開放網約私家車服務，預計短期內會開放至所有用戶。



今午（26日）嘗試預約私家車服務，由葵涌貨櫃碼頭南路出發前往西九龍站，的士收費比私家車貴一成。不過下單後5分鐘仍未能成功召車，屏幕彈出告示指「當前需求旺盛，打車人數較多」。



運輸署回覆查詢稱，相關平台必須確保所提供的載客服務合乎法規，並指正檢視個人化點對點交通服務的整體供求，立法規管網約車平台。



記者透過微信內置的「滴滴出行」賬戶，見到已提供私家車預約服務，收費以包車價計算。記者實測預約由葵涌貨櫃碼頭南路出發前往西九龍站，召私家車的價錢為85.89港元，而的士最低收費預估為97.25港元，比私家車貴一成。

短期內逐步開放至所有用戶

目前「滴滴出行」在香港主要提供約的士服務，並設有以「包車價收費」及「按跳錶收費」兩項選擇。消息指，「滴滴出行」昨起向部份用戶開放網約私家車服務，按照行業慣例，預計短期內逐步開放至所有用戶。

私家車收費比的士低 等候5分鐘未能成功召車

今午透過「滴滴出行」的應用程式帳戶嘗試召車，惟暫未能預約私家車，只見提供約士服務；至於透過微信內置的「滴滴出行」賬戶，則可見平台提供私家車預約服務，收費以包車價計算。

實測預約由葵涌貨櫃碼頭南路出發前往西九龍站發現，在「滴滴出行」召私家車的價錢為85.89港元，而的士最低收費預估為97.25港元，比私家車貴一成多。不過下單後5分鐘仍未能成功召車，屏幕彈出告示指「當前需求旺盛，打車人數較多」。

消息指，「滴滴出行」周五（25日）起向部份用戶開放網約私家車服務，而今午（26日）記者用作測試的賬戶，惟暫未能預約私家車，只見提供約士服務。

透過「KayGo」招攬司機 註冊成為司機可領500元獎勵

消息透露，「滴滴出行」目前透過運力供應商「KayGo」招攬司機。據網上流傳的招攬廣告，註冊成為司機最高可領取500元獎勵。翻查「Kaygo」的註冊流程，平台僅要求司機提供駕駛執照、車輛品牌及車牌號碼、是否有第三者責任保險等，但沒要求出示出租汽車許可證。換然之，未有領取相關證明的私家車若載客取酬，即屬「白牌車」。

消息透露，「滴滴出行」目前透過運力供應商「KayGo」招攬司機。據網上流傳的招攬廣告，註冊成為司機最高可領取500元獎勵。（Facebook/Ex Treme）

運輸署：必須確保所提供載客服務合乎法規

運輸署回覆查詢指，政府立場清晰，規管網約車平台，依法打擊非法「白牌車」的經營。署方強調，相關平台必須確保所提供的載客服務合乎法規，保障乘客的安全及利益。

就規管網約車平台方面，運輸署現正進行研究，檢視個人化點對點交通服務的整體供求。政府在全面考慮交通諮詢委員會轄下的「提升個人化點對點交通服務工作小組」的報告以及所收集到的意見和相關數據後，會於今年內就規管網約車平台訂定立法建議。

當接獲懷疑有車輛提供非法出租或取酬載客的個案，運輸署會視乎個案實際情況，如有需要會轉交警務處跟進。警務處會繼續調配適當資源以打擊非法出租或取酬載客活動，保障乘客和道路使用者的安全。

「滴滴」在香港已營運10年，曾於2015年以「快的TAXI」等品牌攻港，惟後期沒有新舉措，其後於2018年正式以「滴滴出行」品牌進入香港市場。（資料圖片）

「滴滴」營運10年

「滴滴出行」在港另提供跨境專車（粵港車）服務，用戶可選擇到達深圳、廣州、東莞、惠州及珠海五個城巿，乘車費用以「一口價」計算。

消息人士指，「滴滴」在香港已營運10年，曾於2015年以「快的TAXI」等品牌攻港，惟後期沒有新舉措，其後於2018年正式以「滴滴出行」品牌進入香港市場。