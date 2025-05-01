打卡經濟│西環海旁$20拍即影即有照　12歲女童兜生意或變無牌小販

【五一黃金周打卡經濟系列之一】近年內地旅客來港時愛到各區的「打卡」熱潮拍照，除了著名景點，連大街小巷，甚至民生社區，統統都成為遊客拍照素材，其中位於港島西環的堅尼地城海旁更是熱爆小紅書的打卡點。有人見到滿街遊客打卡，立即嗅到商機，發揮生意頭腦，拿着即影即有相機為遊客拍下獨一無二的照片，每張收費20元。



該名「小攝影師」原來是12歲女童，她向記者表示最近才開始為遊客拍照，又透露最高峰時1小時可拍10張照。



有遊客見到女童落力兜搭，又會推介拍照位置，欣賞她年紀小小就有如此勇氣，故願意付出20元當作鼓勵。不過，對於未經申請在街頭收取酬勞拍照，等同進行商業攝影活動，過往曾有大律師指有關行為已屬於無牌小販，政府部門可以執法。



遊客打卡點的堅尼地城海旁有1名12歲女童為遊客拍即影即有照，每張收費20元。（王海圖攝）

今日是五一黃金周首天，有不少內地遊客到堅尼地城海旁打卡。（林遠航攝）

今日是五一黃金周首天，有不少內地遊客到堅尼地城海旁打卡。（林遠航攝）

今日是五一黃金周首天，有不少內地遊客到堅尼地城海旁打卡。（林遠航攝）

堅尼地城海旁成「小紅書」爆紅打卡點

今日（1日）是五一黃金周首天，不少內地客來港購物，亦會到景點或社區打卡。其中堅尼地城海旁近年在「小紅書」成為爆紅打卡點，不少遊客蜂擁而至。今午4時許，該處迫滿打卡的遊客，由泓都地下，到遠處的卑路乍彎巴士站都見到內地客的身影。

12歲女童在人群中不斷穿插，兜搭遊客拍即影即有照，每張收20元。（王海圖攝）

遊客欣賞女童有勇氣而光顧

在眾多打卡遊客之間，有1名女童在人群中不斷穿插，兜搭旅客拍即影即有照片。有光顧的遊客向記者表示，該名女童每張即影即有照片索價20元，會在拍照前推介拍照的位置，她坦言並非為得到相片而願意付20元，而是欣賞女童年紀小小，有此勇氣，因此希望鼓勵對方。

12歲女童在人群中不斷穿插，兜搭遊客拍即影即有照，每張收20元。（王海圖攝）

女童住附近 放假到場為遊客拍照

該位「小攝影師」其後接受訪時透露，她是附近居民，最近數個月開始在該處拍照，而她亦非經常到來兜客，而是放假才來，每次逗留一、兩小時。

被問到「生意」情況，她透露「還可以，假期比較多（願意拍照的人）」，一個小時多的話，可以拍到10張，比較少時則大約5至6張。不過，她認為不能用生財來形容，稱買相紙亦要成本，因此利潤並不高。

稱父母知情及支持

女童稱自己本身喜歡拍照，當初開始在該處拍照，是因為家裡有多餘的即影即相紙快將過期，不欲浪費，因此才想到可以到西環海旁這個打卡點為遊客拍照，又透露亦父母知情，並且十分支持其做法。

大律師：提供收費攝影服務便屬於小販

本港各景點亦不時有人擺攤檔或於遊客之間穿梭兜生意，根據《公眾衛生及市政條例》，除非持有有效小販牌照，任何人均不得在街道上販賣，不過小販定義卻不包括攝影。

惟曾有大律師陸偉雄就有關情況分析，指提供收費攝影服務便屬於小販，當局應正視問題，依例執法。