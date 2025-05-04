常鼻塞因由　或是鼻中膈彎曲

鼻塞並不一定是鼻敏感或感冒引起，其實有機會與鼻腔結構有關，稱為「鼻中膈彎曲」，導致兩邊鼻孔不對稱，造成長期鼻塞。鼻中膈彎曲與鼻敏感不算難分，前者經常單邊鼻孔堵塞，亦未必有鼻水。不過香港人大多有鼻敏感，若同時有鼻中膈彎曲及鼻敏感，除了有機會混淆兩者，症狀亦加倍難受。勿以為鼻中膈彎曲最多「抖氣」辛苦些，嚴重者可增加睡眠窒息症風險。經常鼻塞人士建議做檢查作出診斷。



撰文：醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生周順傑



醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生周順傑

每個人都有兩側鼻孔，隔開兩邊鼻孔、位於中間的組織是由軟骨及硬骨組成的鼻中膈，正常應該是垂直結構。雖大部分人的鼻孔未必完全兩邊對稱，但鼻中膈若明顯向一邊彎曲，甚至「S」型結構，都會導致兩邊鼻孔大小不一，稱之為鼻中膈彎曲。除了先天成因，後天的創傷也會導致此情況。

輕微的鼻中膈彎曲通常沒有明顯症狀，可以無需理會或治療。當患者有明顯病徵，例如長期鼻塞、呼吸不順、頭痛，甚至出現睡眠障礙，困擾日常生活，就需要正視。以鼻塞為例，鼻中膈彎曲的患者，較窄的一側鼻孔會容易堵塞，而較闊的一邊鼻孔亦容易出現下鼻甲肥大，最終情況就是兩邊鼻孔齊齊堵塞，此類患者特別難受。

當患者有明顯病徵，例如長期鼻塞、呼吸不順、頭痛，甚至出現睡眠障礙，困擾日常生活，就需要正視。（視覺中國）

除了鼻塞，乾燥季節亦較容易流鼻血，甚至易引致鼻竇炎。本身有鼻敏感的患者，誤以為鼻塞是敏感引起，直到求醫時檢查始發現有鼻中膈彎曲問題。

長期鼻塞者若有懷疑，建議及早尋求耳鼻喉科醫生檢查。(Getty Images)

大多患者皆是無法忍受經常鼻塞帶來的痛苦而前來求醫，目前診斷鼻中膈彎曲多數用內窺鏡檢查。若情況不算嚴重，可用藥物紓緩症狀，但始終治標不治本。要矯正鼻中膈彎曲問題，可選擇手術治療，這亦是耳鼻喉科最常見的手術之一，手術以內窺鏡輔助進行，將鼻中膈矯正及復位；若同時有下鼻甲肥大，可同時進行縮減手術。術後，醫生會在鼻腔內放置敷料止血，當移除敷料後，患者的呼吸會明顯通暢。

值得留意的是，鼻中膈彎曲手術是解決該症帶來的鼻塞問題，由鼻敏感引起的流鼻水及打噴嚏就要對症下藥，例如用鼻敏感藥去紓緩症狀。

雖然鼻中膈彎曲多數是先天引致，但進行劇烈運動，例如球類或接觸性運動時要小心保護鼻子，以防因為外力撞擊導致鼻中膈彎曲或鼻樑斷裂。長期鼻塞者若有懷疑，建議及早尋求耳鼻喉科醫生檢查。

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