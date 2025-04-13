中西療法結合 全方位治理「跑者膝」
上次分享了跑者常患的髂脛束症候群 ( ITBS），其成因、相關的膝蓋疼痛位置區分，與訓練的關聯等。絕大部份患者最擔心被痛症纏繞「冇得跑」，又或在治療期間因暫停訓練而自我質疑，甚或情緒困擾。據筆者臨床經驗，結合中西治療方案，從消炎鎮痛、鬆解軟組織，到功能整合，髂脛束症候群並非不可逆轉的痛症，惟需及早得到全方位綜合治療，結合正確的康復訓練。除了文字，筆者也跟隨潮流，利用AI製作伸展動作示範圖片，幫助讀者掌握要點。
撰文：醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師兼中醫陳鎮暉
綜合使用中西療法處理髂脛束症候群 (ITBS)，能夠互補協同，增強緩痛、恢復、改善功能，預防復發的效果。以下按不同階段的物理治療與中醫非藥物治療方法分述：
早中期治理：消炎鎮痛，促進組織修復
物理治療：
1.各種物理治療儀器如干擾波、紅外線、射頻透熱療法、磁療、衝擊波、激光、超音波、超短波、微波等電療，促進血液循環、消炎止痛、幫助血管新生、提高新陳代謝
2.冷熱敷交替：冷敷減輕炎症，熱敷促進循環與代謝
中醫療法：
1.針灸：針刺經絡與穴位（如陽陵泉、阿是穴等）以降低神經敏感性，緩解疼痛
2.拔罐 ：吸附作用放鬆筋膜與肌肉，減少腰腿壓力，活血化瘀、通暢膽經之氣血循行
3.外敷 ：使用具有活血化瘀、消腫止痛效果的中藥，局部抗炎
手法治療：
中西各類手法治療，矯正骨盆、髖、膝與足弓的位置，優化生物力學平衡；鬆解下肢黏連、調節軟組織彈性，有效降低髂脛束的張力
恢復期治理：拉伸軟組織，強化肌力
物理治療：
1.拉伸運動
伸展髂脛束（站式）：站立跨步側彎至健側，拉伸患肢大腿外側以減輕緊繃感 （附圖一）
伸展髂脛束（坐式）：坐在地上，一腿伸直，患肢跨過對膝，一手抱患膝，拉伸患肢臀部與大腿外側（附圖二）
伸展髂脛束（臥式）：仰臥，交叉一腿並向對側壓，伸展患肢臀部與大腿外側（附圖三）
2.泡沫滾筒按摩：在大腿外側使用泡沫滾筒滾動，有效放鬆緊繃的筋膜與肌肉
3.強化訓練
橋式運動：仰臥，抬臀至肩膀、臀部、膝蓋呈直線，增強臀部穩定性（附圖四）
側臥抬腿：強化臀中肌與穩定膝關節（附圖五）
核心肌群訓練：紮馬（附圖六）、平板支撐（Plank，附圖七）與側平板支撐（Side Plank，附圖八），提升核心穩定性，減少身體部位的代償
中醫療法：
1.刮痧、推拿與拔罐：促進筋膜滑動，改善氣血循環，加速組織修復
2.艾灸 ：溫經通絡，減輕局部不適，提升新陳代謝
慢性期治理：整體調理與功能整合，減低復發機會
中西結合：
1.恢復運動與訓練：
低衝擊運動：如游泳(自由式)，減少膝關節壓力
導引術（如八段錦、太極拳）：強化核心肌群，提升身體穩定性與動作協調，改善體質
功能性訓練 ：單腿平衡（附圖九）、協調訓練等正確的康復訓練必不可少，漸進恢復跑步等運動模式
2.貼紮與調整步態：改善身體線條和力學平衡，降低下肢壓力
3.鞋墊或矯正鞋： 如有足弓塌陷或長短腳問題，適合的鞋墊可改善力學結構
長期未得到適當地治療的髂脛束症候群ITBS，會持續影響膝蓋的活動範圍，不論行走或運動受限；加上屈伸腿部時的痛楚，會導致步態甚或運動時，身體其他部位（如臀部、下背部或對側膝蓋等）自動代償，繼而產生更多痛症。所以，若想「長跑長有」，建議及早諮詢專業人士，如骨科醫生、物理治療師和中醫師，根據你的具體情況，制定個性化的全方位綜合治療方案，消炎藥可幫助減輕急性發炎階段的炎症和疼痛，中西理療互補優勢，修正生物力學失衡、修復組織、促進新陳代謝、恢復功能，標本同治，全面提高療效，並降低復發率。
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