中西療法結合　全方位治理「跑者膝」

上次分享了跑者常患的髂脛束症候群 ( ITBS），其成因、相關的膝蓋疼痛位置區分，與訓練的關聯等。絕大部份患者最擔心被痛症纏繞「冇得跑」，又或在治療期間因暫停訓練而自我質疑，甚或情緒困擾。據筆者臨床經驗，結合中西治療方案，從消炎鎮痛、鬆解軟組織，到功能整合，髂脛束症候群並非不可逆轉的痛症，惟需及早得到全方位綜合治療，結合正確的康復訓練。除了文字，筆者也跟隨潮流，利用AI製作伸展動作示範圖片，幫助讀者掌握要點。



撰文：醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師兼中醫陳鎮暉



醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師兼中醫陳鎮暉

綜合使用中西療法處理髂脛束症候群 (ITBS)，能夠互補協同，增強緩痛、恢復、改善功能，預防復發的效果。以下按不同階段的物理治療與中醫非藥物治療方法分述：

早中期治理：消炎鎮痛，促進組織修復

物理治療：

1.各種物理治療儀器如干擾波、紅外線、射頻透熱療法、磁療、衝擊波、激光、超音波、超短波、微波等電療，促進血液循環、消炎止痛、幫助血管新生、提高新陳代謝

2.冷熱敷交替：冷敷減輕炎症，熱敷促進循環與代謝

中醫療法：

1.針灸：針刺經絡與穴位（如陽陵泉、阿是穴等）以降低神經敏感性，緩解疼痛

2.拔罐 ：吸附作用放鬆筋膜與肌肉，減少腰腿壓力，活血化瘀、通暢膽經之氣血循行

3.外敷 ：使用具有活血化瘀、消腫止痛效果的中藥，局部抗炎

手法治療：

中西各類手法治療，矯正骨盆、髖、膝與足弓的位置，優化生物力學平衡；鬆解下肢黏連、調節軟組織彈性，有效降低髂脛束的張力

恢復期治理：拉伸軟組織，強化肌力

物理治療：

1.拉伸運動

伸展髂脛束（站式）：站立跨步側彎至健側，拉伸患肢大腿外側以減輕緊繃感 （附圖一）

伸展髂脛束（站式）。（筆者提供）

伸展髂脛束（坐式）：坐在地上，一腿伸直，患肢跨過對膝，一手抱患膝，拉伸患肢臀部與大腿外側（附圖二）

伸展髂脛束（坐式）。（筆者提供）

伸展髂脛束（臥式）：仰臥，交叉一腿並向對側壓，伸展患肢臀部與大腿外側（附圖三）

伸展髂脛束（臥式）。（筆者提供）

2.泡沫滾筒按摩：在大腿外側使用泡沫滾筒滾動，有效放鬆緊繃的筋膜與肌肉

3.強化訓練

橋式運動：仰臥，抬臀至肩膀、臀部、膝蓋呈直線，增強臀部穩定性（附圖四）

橋式運動。（筆者提供）

側臥抬腿：強化臀中肌與穩定膝關節（附圖五）

側臥抬腿。（筆者提供）

核心肌群訓練：紮馬（附圖六）、平板支撐（Plank，附圖七）與側平板支撐（Side Plank，附圖八），提升核心穩定性，減少身體部位的代償

側平板支撐（Side Plank）。（筆者提供）

中醫療法：

1.刮痧、推拿與拔罐：促進筋膜滑動，改善氣血循環，加速組織修復

2.艾灸 ：溫經通絡，減輕局部不適，提升新陳代謝

慢性期治理：整體調理與功能整合，減低復發機會

中西結合：

1.恢復運動與訓練：

低衝擊運動：如游泳(自由式)，減少膝關節壓力

導引術（如八段錦、太極拳）：強化核心肌群，提升身體穩定性與動作協調，改善體質

功能性訓練 ：單腿平衡（附圖九）、協調訓練等正確的康復訓練必不可少，漸進恢復跑步等運動模式

單腿平衡。（筆者提供）

2.貼紮與調整步態：改善身體線條和力學平衡，降低下肢壓力

3.鞋墊或矯正鞋： 如有足弓塌陷或長短腳問題，適合的鞋墊可改善力學結構

若想「長跑長有」，建議及早諮詢專業人士，如骨科醫生、物理治療師和中醫師，根據你的具體情況，制定個性化的全方位綜合治療方案。（資料圖片/夏家朗攝）

長期未得到適當地治療的髂脛束症候群ITBS，會持續影響膝蓋的活動範圍，不論行走或運動受限；加上屈伸腿部時的痛楚，會導致步態甚或運動時，身體其他部位（如臀部、下背部或對側膝蓋等）自動代償，繼而產生更多痛症。所以，若想「長跑長有」，建議及早諮詢專業人士，如骨科醫生、物理治療師和中醫師，根據你的具體情況，制定個性化的全方位綜合治療方案，消炎藥可幫助減輕急性發炎階段的炎症和疼痛，中西理療互補優勢，修正生物力學失衡、修復組織、促進新陳代謝、恢復功能，標本同治，全面提高療效，並降低復發率。

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