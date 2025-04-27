成日「眼凸凸」　或是甲狀腺上眼

不少人渴望擁有一雙明亮的大眼睛，但若留意到眼睛大到「眼凸」的情況，有可能是眼睛健康出現警號，隨時是甲狀腺作怪。「眼凸」是甲狀腺眼疾常見病徵之一，患者可能同時出現眼皮紅腫、發炎、畏光等病徵。如未能及早妥善管控病情，除了影響患者外觀，更可能併發斜視及青光眼等，最終損害視力



撰文：醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘



甲狀腺眼疾又稱「甲狀腺上眼」，是常見的眼疾之一。發病階段可以分為輕度、中度及嚴重。臨床表現上，患者起初會出現眼乾、眼紅、眼皮腫脹及畏光。（圖片：istock）

甲狀腺眼疾又稱「甲狀腺上眼」，是常見的眼疾之一。發病階段可以分為輕度、中度及嚴重。臨床表現上，患者起初會出現眼乾、眼紅、眼皮腫脹及畏光。隨病情惡化，患者「眼凸」情況會愈發明顯，眼部肌肉可能因發炎而出現不協調，併發斜視，視物出現「重影」、對患者外觀及日常生活構成負面影響。情況更壞是患者眼部腫脹的組織有機會壓迫損害視神經，引致青光眼，影響視力甚至失明。

甲狀腺眼疾又稱「甲狀腺上眼」，臨床表現上，患者起初會出現眼乾、眼紅、眼皮腫脹及畏光。（視覺中國圖片）

醫學界目前對甲狀腺眼疾的發病原因未有共識，但普遍認為與自身免疫系統異常有關、身體內的抗體攻擊眼部組織，出現「自己打自己」情況。而生活緊張、甲狀腺指數不穩定、有吸煙習慣，都是此病的高危病發組群，患者當中以女性發病率較男性高。

醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘

提及甲狀腺眼疾，不少人聯想到甲狀腺功能亢進症，誤解只要將甲狀腺功能控制於正常水平，甲狀腺眼疾就會自然痊癒。其實兩者之間無必然關係，即使穩定到甲狀腺功能，甲狀腺「上眼」情況亦未必康復。事實上，有部分患者即使甲狀腺功能一直屬於正常水平，都會出現甲狀腺眼疾。

治療方面，如果患者出現眼腫，或者眼部神經線問題，眼科醫生會建議患者注射植物類固醇，但要在心臟監察下進行。最常用的療程是一星期為患者進行靜脈注射，每星期一次，療程大概為12個星期。期間更可配合電療，通常在患者開始注射植物類固醇後的兩至三星期就一併進行，雙管齊下。電療利用X光照射眼球，處理發炎情況，一般進行10次，約每天一次。電療最常見的副作用是眼乾，其他相對罕見的副作用則包括導致白內障及視網膜出血。

當留意到自己或身邊人出現「眼凸凸」，甚至眼皮紅腫等情況，宜及早求醫，保護視力。（GettyImages）

至於病情嚴重的患者有需要接受手術治療，有機會進行的手術包括眼眶減壓術、斜視矯正術及眼瞼矯正術。相關眼科手術風險就包括傷口發炎、流血、感染及視力受損等等。

所謂「病向淺中醫」，當留意到自己或身邊人出現「眼凸凸」，甚至眼皮紅腫等情況，宜及早求醫，保護視力。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

