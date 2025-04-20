聲音沙啞可能患喉癌　五大警號不容忽視

荷里活影星方基墨（Val Kilmer）最近因喉癌離世，香港「金牌經理人」黃柏高亦自揭過去曾罹患喉癌，令社會對這種相對少見、但對生活影響極大的癌症產生廣泛關注。雖然根據本港近年癌症統計，喉癌的整體發病率並無明顯上升趨勢，亦未進入十大常見癌症之列，但這並不代表大眾可以掉以輕心。



撰文：醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李兆康



撰文：醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李兆康

與吸煙、飲酒有關

方基墨早於2014年確診喉癌，病情發展令他最終需要接受咽喉切除手術以維持呼吸功能。手術後，他的聲帶被永久切除，失去原有的聲音，溝通需要倚賴電子語音裝置協助。雖然積極接受治療，方基墨仍於本月1日在洛杉磯因肺炎病逝，享年 65 歲，令人惋惜。

另外，黃柏高早前接受傳媒訪問時公開自己患病經歷，他於 69 歲時因喉嚨反覆吐血而求診，最終確診患上喉癌。經歷手術與化療後成功康復，並痛定思痛，決心戒除多年來的飲酒習慣。他曾坦言，長期每晚飲用白蘭地的生活方式，或是導致發病的重要原因。

喉癌臨床表現與腫瘤所處位置有密切關係，有些不易發現，而臨床常見的情況包括聲音沙啞持續超過兩星期。(視覺中國)

喉癌的主要成因之一，正是與長期吸煙及酗酒有關。這兩項不良習慣在臨床上屢見不鮮，亦是頭頸癌當中最常見的危險因素之一。此外，亦有部分個案與人類乳頭瘤病毒（HPV）感染相關，特別是涉及上呼吸道及咽喉部位的亞型。

喉癌的主要成因之一，與長期吸煙及酗酒有關。。(資料圖片)

雖然喉癌在本港屬相對罕見的癌症，但根據醫管局香港癌症資料統計中心，其發病率會隨年齡遞增，而男性患者的人數亦遠高於女性，整體男女比例約為 13：1。

聲音沙啞要注意

喉癌的臨床表現與腫瘤所處位置有密切關係。腫瘤長在不同部位，會引發不同類型的症狀，有些明顯察覺，有些則不易發現。以下是臨床常見的五種情況：

1.聲音沙啞持續超過兩星期

聲帶中部的腫瘤會直接影響發聲，若聲音無故變啞、變粗或沙啞持續不退，應及早求診



2.吞嚥困難或有「哽塞感」

若腫瘤位於咽喉較低位置，可能阻礙進食時的吞嚥動作，產生卡喉或吞嚥不順的情況



3.咳嗽或痰中帶血

聲門附近或氣管上段的腫瘤，有時會令黏膜出血，導致痰中有血絲，常被誤以為是支氣管問題



4.呼吸困難或吸氣聲異常

腫瘤若堵塞氣道，會出現吸氣困難、呼吸聲變大，甚至在平靜時也感到「氣唔夠用」。



5.頸部出現無痛腫塊

局部淋巴轉移可能令頸部出現硬塊，不痛但越來越大，需提高警覺。



一旦出現懷疑病徵，醫生會先安排內窺鏡檢查，觀察喉部及聲帶情況，並視乎需要抽取組織樣本作病理化驗；其後會再安排電腦掃描（CT）或磁力共振（MRI），以評估腫瘤的大小、深度及有否擴散至鄰近淋巴結或其他器官，如肺部或肝臟等。

治療或可保留聲帶

喉癌的治療方式主要取決於診斷時的病期。早期發現的個案，放射治療足以根治病灶，且有機會保留聲帶功能，病人日後仍可正常發聲與呼吸。部分適合的個案，亦可採用激光手術方式，將腫瘤局部切除，手術範圍較小，創傷相對減輕。

喉癌雖不屬最常見的癌症類別，但一旦患病，其對患者生活品質的影響極為深遠。（GETTY）

但若屬中晚期個案，腫瘤已明顯擴展，甚至入侵附近器官或組織，則可能需要進行較大範圍的手術，例如全咽喉切除手術，會永久改變患者的呼吸與發聲方式，術後須在頸部造口以供呼吸之用，並會失去自然講話能力，需要電子語音裝置協助。此外，亦需視乎個別情況進行術後電療、化療，甚至免疫治療，以控制腫瘤進一步擴散。

治癒率可達七至八成

喉癌雖不屬最常見的癌症類別，但一旦患病，其對患者生活品質的影響極為深遠。從日常溝通、工作需要，到基本進食與呼吸功能，皆可能受到影響。臨床觀察所得，喉癌患者多為50歲以上的男性，且有長期吸煙及飲酒習慣，這類高風險群組更應保持警覺。

值得強調的是，喉癌並非由「講話多」或「唱歌多」引致，這些活動最多只會導致聲帶息肉或局部結節，並不構成患癌風險。

早期發現的喉癌，其五年治癒率可達八成；若病情已是第三期，存活率會跌至五成，第四期則情況更差。因此，若聲音持續沙啞超過兩星期、頸部出現不明腫塊、吞嚥困難或出現咳血等症狀，就不應再拖延，應盡早求診，爭取及早診斷與治療。

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