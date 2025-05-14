2元乘車優惠｜樂悠咭實名制後揭280宗違規　5人被捕1人罰款400元

【樂悠咭】2元乘車優惠計劃去年8月推行實名制，勞工及福利局局長孫玉菡回覆議員質詢時表示，由實名制開始截至上月，被發違規使用2元優惠而須繳交附加費的個案數字為280宗，即每周平均8宗，較推行實名制前每周平均158宗，大幅下降95%。



同時，在全面推行實名制後，港鐵曾就14宗涉嫌違規使用2元優惠計劃個案向警方尋求協助，警方有5宗拘捕個案，暫時一名被捕人盜竊罪名成立，判罰款400元，一宗經調查後未有發現刑事成分。



60歲或以上香港居民去年8月24日起，必須使用「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。（資料圖片／林靄怡攝）

60歲或以上香港居民去年8月24日起，必須使用「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。（資料圖片／鍾蒨宜攝）

60歲或以上香港居民去年8月24日起，必須使用「樂悠咭」才可享用2元乘車優惠。（資料圖片／鍾蒨宜攝）

實名制前每周平均158宗違規使用 實名制後每周8宗

孫玉菡書面回覆立法會議員田北辰質詢時表示，就港鐵在全面推行實名制至上月期間的執法行動中，就違規使用2元優惠而須繳交附加費的個案數字為280宗、即每周平均8宗。數字較推行實名制前即2023年6月25日至去年8月24日的9,624宗、每周平均158宗，大幅下降。

港鐵就14宗涉嫌「樂悠咭」違規使用惠計劃個案向警方求助

港鐵在全面推行實名制後，曾就14宗涉嫌以「樂悠咭」違規使用2元優惠計劃的個案向警方尋求協助。

警方作出5宗拘捕 1人盜竊罪名成立罰款400元

警方經調查後共作出5宗拘捕，1宗被捕人盜竊罪名成立，被判罰款400元；1宗案件被捕人被警方以盜竊罪檢控而未有最終結果、2宗仍在調查、另有1宗經調查後未有發現刑事成分，警方將個案交由港鐵按違反港鐵附例事宜跟進。其餘9宗個案，警方未有發現可拘捕罪行。

孫玉菡說，運輸署一直要求公共交通營辦商加強執行查票及查核乘客身分的工作，嚴格執行相關法例及附例訂明的罰則，以防止濫用。（資料圖片／廖雁雄攝）

孫玉菡指，運輸署一直要求公共交通營辦商加強執行查票及查核乘客身分的工作，嚴格執行相關法例及附例訂明的罰則，以防止濫用。運輸署亦進行調查及監察情況，不時聯同公共交通營辦商進行巡查執法行動，並會把有充分證據的違規個案轉交警方展開刑事調查，以收阻嚇作用。