2元乘車︱孫玉菡：「兩蚊兩折」明年4月推　限搭240程2027年實施

政府收緊長者2元乘車優惠，車費10元以上計兩折，10元以下則維持繳付2元。當局原本預計不遲於明年9月實施，勞工及福利局局長孫玉菡今天（9日）預告「兩蚊兩折」方案提早於明年4月實施，「對於財政影響，『兩蚊兩折』係好緊要，所以都爭取盡快實施」，至於每月限搭240程的新規定，將於「兩蚊兩折」方案推行約一年後實施。



4月9日，勞工及福利局局長孫玉菡出席立法會財務委員會特別會議。（立法會直播）

車費10元以上計兩折 每月限搭240程

孫玉菡在立法會財務委員會特別會議上，主動提到新一份財政預算案決定收緊長者2元乘車優惠計劃，改為推行「兩蚊兩折」優惠，即成人票價低於或等於十元，維持繳付兩元車費，至於票價高於十元則繳付全額車費的兩折，並以每月240程為上限。孫玉菡形容方案保留了政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間，盡量取得平衡。

2元乘車優惠。（資料圖片）

「兩蚊兩折」明年4月推 限搭240程2027年實施

孫玉菡表示原先政府初步估計「兩蚊兩折」方案不遲於2026年9月實施，「知道大家關注實施時間，宜家可以好肯定啦，兩蚊兩折方案會提前實施」，稱與八達通公司及公共交通營辦商磋商後，「兩蚊兩折」方案可於2026年4月實施，較原先估計早了約五個月。

對於財政影響，「兩蚊兩折」係好緊要，所以都爭取盡快實施。 勞工及福利局局長孫玉菡

至於「優惠車程設限」方案，預計將於「兩蚊兩折」方案推行約一年後實施。