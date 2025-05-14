南丫海難死因｜船公司董事談未建水密門：唔係無做係無需要做

2012年國慶39死南丫海難死因研訊今（14日）展開第7日研訊，財利船廠董事羅衍瑩今出庭作供，他強調財利按圖施工，他沒有資格去質疑圖則。研訊主任及家屬分別指出，有信件顯示財利知悉需要安裝水密門，標書列明須建5道水密艙壁。羅強調財利是按圖則施工，談及安裝水密門一事時更稱：「唔係冇做到，係無需要做。」



財利船廠董事羅衍瑩強調依圖則建船，對無建水密門，他稱並非無做，而是無需要做。(陳曉欣攝)

羅衍瑩負責建船工作

財利船廠董事羅衍瑩今出庭作供。羅稱，他在1977年在財利實習，後來成為8名羅氏董事之一，羅與兄長羅愕瑩負責商業船隻的建造業務，其他兄弟負責遊艇業務等。羅衍瑩指，其兄長負責接洽商戶，他負責建造新船的工作，分配人手。

對繪製設計圖不知情

被問到「南丫四號」的投標、繪畫圖則的事時，羅衍瑩均表示他沒參與。早前財利工程部經理張泉佑的證供提到，他在建造「南丫四號」的時期移民，故財利外判了其工作給新加坡公司「Naval Consult」。研訊主任今問羅衍瑩，情況是否如張泉佑所言。羅笑言：「No comment (不予置評)」，指他與張不是深交，對張的能力所知有限；他沒參與外判工作，不知道當時由「Naval Consult」繪製「南丫四號」設計圖。

造船交內地船廠建造

就「南丫四號」的建造，羅稱建造金屬船體不是財利的專長，故兄長當時委託內地的「梧州船廠」建造船殼。羅稱他負責監察造船進度，曾北上船廠一至兩次，但沒參與詳細施工。

沒有計算方面經驗

研訊主任李希哲問，羅衍瑩在建造「南丫四號」時已入職財利約20年，對造船要求是否有一定認知；以及艙壁數目是否很重要。羅稱，他對造船要求有認識，並指艙壁數目「好techincal(技術性)」，他沒有計算方面的經驗。李續問，羅是否可以從圖則上得知船隻的艙壁數目？羅稱按圖施工最重要，至於畫得是否得當，羅稱他無資格去質疑，船隻有5或6塊艙壁，並稱：「對或錯我哋唔會深究。」

後期工作在港建造

羅衍瑩表示，船殼完工後由中國船級社及工程部主管馮繼明把關，他只負責監督進度，不知道船殼驗收時的狀態，「南丫四號」船殼其後運返香港進行後期建造工程。

不會揣測圖則不一致原因

李希哲續指，「南丫四號」的多幅圖則不一致，有些顯示舵機房和油箱房中間有一通道口，有些則標示設水密門，問羅是否知悉。羅稱現在知道。被問圖則不一致原因時，羅說：「我唔會揣測。」又稱：「我都答你唔到點解喎真係。」

指馮認為需安裝水密門

李希哲指，根據馮繼明在1995年與「梧州船廠」的信件來往顯示，半格艙壁需要安裝水密門，「梧州船廠」曾在艙壁開孔，以讓工人進入船艙施工，該孔在完工後已密封，船殼運回香港後，須由財利裝上水密門。李指，似乎財利清楚需要安裝水密門一事。羅說：「佢（馮）當時點去認可呢個係水密艙我唔知，唔識答呢個問題。」並指是馮個人認為有需要安裝水密門。

指水密門並非無做而是無需要做

李指，財利最終沒有加水密門，可能出於人為疏忽所致或考慮後的決定，羅為兩個可能性都不對，指出海事處在1994年批准的圖則列明，舵機房和油箱房之間設通道口，強調財利是按圖則施工，就安裝水密門一事，羅稱：「唔係冇做到，係無需要做」。

標書列明要有水密艙

代表家屬的大律師譚俊傑指，「南丫四號」標書早已列明「船體將以五道水密艙壁劃分為六個艙」，財利如有改動須獲船東港燈同意。羅稱：「字面係咁講」。譚續引用海事處批准的多張圖則指，圖上標示了「WT BHD」（水密艙壁），問羅如何理解圖則。羅回答：「冇理解喎，我當時冇睇過圖則。」

在海事處代表羅蔚山詢問下，羅同意財利應依合約造船，羅另指他沒看過財利與「Naval Consult」的合同。

維修部主管葉錦滔稱有發現兩房之間有出口，但沒裝水密門，認為並不常見。(陳曉欣攝)

維修部經理麥志釗指點算救生衣非維修部工作。(陳曉欣攝)

維修員稱見兩艙有通道出口

此外，時任維修部主管葉錦滔供稱，他在2003年及2005年海事處驗船官為「南丫四號」進行年檢時有進入船艙檢查，他兩度通過一個在舵機房和油箱房之間的洞（即通道口），事後沒有向任何人匯報。

不記得有否帶圖則驗船

在譚俊傑大律師提問下，葉稱兩艙之間設通道口但沒裝水密門不常見。譚追問，葉說不常見是否代表曾經見過沒裝水密門的通道，葉遲疑片刻後說不肯定，並指他沒找圖則對照，沒考究為何該處沒有水密門。譚繼續向葉展示基本佈置圖則等逾10張圖則，問當時葉或海事處驗船官有無帶備圖則上船。葉稱不記得了。

點算救生衣非維修部工作

葉錦滔的時任上司、維修部經理麥志釗供稱，維修部會根據「南丫四號」船東港燈所提供工作清單上的項目進行維修，港燈工程師會監察及覆檢。麥指，船上的救生設備及座椅由船長負責點算及檢查，不是維修部的檢查項目。

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012