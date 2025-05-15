消委會智能手錶｜3款手部動作當步數有偏差　$4798三星續航力最差

【消委會／消委會評測／選擇月刊／智能手錶／智能手環／Apple Watch／Garmin】消委會今（15日）出版最新一期《選擇》月刊，其中引述國際消費者研究及試驗組織測試了在港有售的44款智能手錶及手環，發現有樣本在量度步數時會出現偏差，當中3款樣本或將輕微的手部動作推算為步數，引致步數數據的偏差高達59%至74%。



消委會又指，樣本在充滿電後可使用時間差異甚大，其中Garmin 的fenix 8 AMOLED充滿電後可使用超過20.8天，而售價達4,798元的三星Galaxy Watch Ultra，充滿電後只能用1.5天。



消委會今（15日）出版最新一期《選擇》月刊，其中引述國際消費者研究及試驗組織測試了在港有售的44款智能手錶及手環。（消委會提供）

消委會今（15日）出版最新一期《選擇》月刊。（廖雁雄攝）

消委會今（15日）出版最新一期《選擇》月刊。（廖雁雄攝）

測試由國際消費者研究及試驗組織統籌，樣本主要購於歐洲，當中44款於本地有售。其中步數測試分別於步行、跑步、模擬日常生活情況下數算步數，再與放在腳上精準的計步器數據作比較。

博能 Polar 3款智能手錶偏差最高達74%

測試發現，大部分智能手錶樣本估算步行及跑步步數的準確度都不錯，偏差不超過7%。當中有25款樣本更不超過3%，尤其於跑步時的偏差更低。

惟部分樣本估算模擬日常生活步數的差異較大，當中博能 Polar的3款智能手錶樣本，偏差高達59%至74%，相信是將輕微手部動作亦推算為步數。

在推算距離的測試方面，大部分智能手錶樣本估算距離平均偏差均不超過4.3%，表現優異，而沒有配備GPS的 Withings兩款智能手錶樣本的平均估算距離偏差，分別為34.3%及18.7%，表現明顯較遜色。

▼總評4.5分產品▼



共有15款智能手錶及1款智能手環總評同得4.5分。

共有15款智能手錶及1款智能手環總評同得4.5分。

電池續航力Samsung Galaxy Watch Ultra僅1.5天

消委會指，全部樣本的內置可充電池由電量耗盡狀態充電至全滿需時1小時至2.9小時。不過，樣本在充滿電後可使用時間差異甚大，其中Garmin的fenix 8 AMOLED充滿電後可使用超過20.8天，而在該測試獲最低1.5分的三星Galaxy Watch Ultra，充滿電後只能用1.5天，該樣本售價為4,798元。

Apple Watch SE（Gen 2）、Samsung的Galaxy Watch FE的電量只能維持約2.2天及2.0天，差不多隔天便要充電，續航力較遜色，同在該測試得2點評分。

▼總評4分產品▼



共有19款智能手錶及智能手環總評同得4分。

共有19款智能手錶及智能手環總評同得4分。

消委會提醒，購買智能手錶及手環前，應細心比較不同型號的規格和表現，並按個人需要選擇最適合的款式，例如打算以智能手錶作免提接聽及通話，或使用語音助理，就應選擇內置收音咪及揚聲器的型號。消委會亦建議要定時進行韌體（firmware）升級及更改密碼，加強網絡安全及保障私隱。

▼總評3.5分、2.5分產品▼



7款智能手錶及智能手環總評同得3.5分。