消委會︱網購貓狗患病率高　求診獸醫時平均一半患病　或傳染主人

【消委會/網購/寵物/貓狗】消委會在新一期《選擇》月刊，聯同漁農自然護理署調查網購寵物及寵物釣魚詐騙問題，當中向香港註冊獸醫進行的問卷調查發現，每10隻求診的網購貓狗中，平均有5隻狗和5.5隻貓患有疾病或處於不良狀態，比例較購自寵物店的高。求



消委會指，經網購或來源不明的貓狗會有多種問題，如未接受適當健康檢查或疫苗接種，容易帶病或寄生蟲，更有機會將疾病傳染給其他寵物，甚至主人。



消委會調查中有受訪獸醫認為本港應對寵物交易實施更嚴格規管、改善寵物來源的追蹤和紀錄。（VCG）

消委會及漁護署今年1月至2月邀請1051名本港註冊獸醫參與問卷調查，最終收回112份回覆。問卷主要關於獸醫在過去12個月於臨床診治新購買貓或狗的經驗，包括購買來源等，同時收集他們對「寵物釣魚詐騙（petfishing）」的認知。

兜售貌似健康寵物 實際健康成疑甚至不存在

消委會指，「寵物釣魚詐騙」是指不良銷售手法或欺詐行為，不良賣家會在網上張貼具誤導性或虛假的資訊，兜售貌似健康可愛的寵物。但這些寵物實際上可能來自環境惡劣的繁殖場，而且健康狀況成疑，甚至根本不存在。

在該112名獸醫中，有87%獸醫在過去12個月曾為顧客診治他們新購置的貓或狗，其中69%獸醫每周平均診治5隻或以下的新購買狗隻，51%獸醫每周平均診治5隻或以下的新購買貓隻。相關貓狗的年齡介乎1個月至12個月不等。

委會在新一期《選擇》月刊，聯同漁農自然護理署調查網購寵物及寵物釣魚詐騙問題。（資料圖片）

調查顯示，每10隻新購買的貓或狗當中，平均有2.8隻貓及3.1隻狗是購自寵物店；平均5隻貓和4.7隻狗購自網上平台，包括社交媒體；平均有2.2隻貓及2.2隻狗是購自其他渠道，或來源不明，如購自本地自家繁殖者，或由親友自家繁殖。

有獸醫表示懷疑來源不明貓狗可能由內地走私來港

部份獸醫表示，懷疑有些網購或來源不明的貓狗，可能是由內地走私來港；臨床上曾有寵物主人所持的貓狗疫苗接種紀錄上，沒有任何獸醫簽署及只有簡體字樣。

每10隻購自網上貓狗 平均5.5隻貓及5隻狗患病或處不良狀態

每10隻貓狗中，購自寵物店的平均有3.9隻貓及3.3隻狗患有疾病或處於不良狀態；購自網上的，則平均有5.5隻貓及5隻狗有相關情況，可見網購的貓狗有更大的健康風險。

消委會指出，經網購或來源不明的貓狗會有多種問題，如未接受適當健康檢查或疫苗接種，容易帶病或寄生蟲，更有機會將疾病傳染給其他寵物，甚至主人。（廖雁雄攝）

調查又顯示，購自網上的貓狗有較大機會出現其他問題，尤其是缺乏適當的疫苗接種紀錄，以及身體狀況較差，包括體重過輕，營養不良等，其他還有年齡及品種與描述不符。這些情況發生在網購貓狗身上的比率，比購自寵物店的要高。

來源不明貓狗或引入狂犬病等傳染病 有機會傳染給其他寵物甚至主人

消委會指出，經網購或來源不明的貓狗會有多種問題，如未接受適當健康檢查或疫苗接種，容易帶病或寄生蟲，更有機會將疾病傳染給其他寵物，甚至主人。

約9成受訪獸醫認為網購貓狗中懷疑有相當比例來自不良賣家，或環境惡劣的繁殖場／自家繁殖者，若有相當比例的網購貓狗懷疑走私到本港，或會引入狂犬病等傳染病，構成公共衞生風險。

接近91%的獸醫同意或非常同意近年網購寵物的趨勢有所上升、近93%及88%獸醫同意或非常同意網購所得的寵物中，有相當比例來自不良賣家及環境惡劣的繁殖場或自家繁殖場。更有84%獸醫同意或非常同意網售寵物中，有相當比例是由外地走私來港。

消委會調查中有受訪獸醫認為本港應對寵物交易實施更嚴格規管、改善寵物來源的追蹤和紀錄。（Marcin Szmigiel@Unsplash）

至於「寵物釣魚詐騙」，有33%獸醫表示知悉本港存在相關情況，92%獸醫認為多人選擇網購寵物的主要原因是，網售寵物的價格較寵物店便宜；80%認為準主人對網購寵物的風險缺乏警覺性；74%認為是因為網購寵物較便利。

消委會和漁護署在問卷中亦詢問了獸醫的建議，有87%獸醫認為可加強打擊非法走私寵物；82%認為要加強對準主人的教育，另外分別有76%、72%及67%獸醫認為，應對寵物交易實施更嚴格規管、改善寵物來源的追蹤和紀錄，及增加獸醫與有關當局的合作，如制定通報機制等。亦有獸醫認為可加重非法販賣寵物的罰則等。