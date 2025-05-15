消委會神秘顧客「放蛇」揭網售狗隻普遍欠「黃紙」、沒有植入晶片

【消委會/網購/寵物/貓狗】網購寵物有上升趨勢，不過當中有機會涉及「無牌」、欠證明文件等風險。消委會今年1月至4月以神秘顧客形式，在社交媒體上「放蛇」，最終成功接觸到13個帳戶，他們普遍欠缺證明文件，如部份賣家聲稱所售犬隻在內地繁殖，但沒有於本港適用的合法來源證明；部份賣家亦無法提供由漁護署簽發的《狗隻繁育者聲明書》副本，即俗稱的「黃紙」。



香港相關牌照或許可證規定所有出售狗隻必須已植入晶片，但「放蛇」行動中，只有3名聲稱「本地持牌繁殖」賣家表示所出售狗隻已植入或將會植入晶片，其餘的有人聲稱在內地繁育狗隻一旦植入晶片將無法運港，或訛稱本地私人繁殖狗隻通常不會植入晶片。



消委會今年1月至4月以神秘顧客形式，在社交媒體上「放蛇」，最終成功接觸到13個帳戶，他們普遍欠缺證明文件。（廖雁雄攝）

消委會接觸的13個帳戶全沒說明是否出售狗隻 須買家私訊溝通

該13個帳戶，每個帳戶涉及數隻至數十隻狗隻不等，但全都沒有說明是否出售狗隻，但有不少人在帖文下留意查詢售價等資料時，這些帳戶便會要求以私訊形式作進一步溝通。

當消委會接觸他們後，其中有5個賣家表示有關犬隻在內地繁殖，包括上海自家繁殖場、深圳犬舍或直接從深圳直送等。而在查詢的狗隻品種中，有4隻為玩具貴婦狗、1隻法國鬥牛犬，年齡介乎3個月至5個月不等。

香港相關牌照或許可證規定所有出售狗隻必須已植入晶片，但消委會「放蛇」行動中，只有3名聲稱「本地持牌繁殖」賣家表示所出售狗隻已植入或將會植入晶片。（漁護署網頁）

貴婦狗售價最貴1.2萬港元 香港門市領取須加錢

該4隻貴婦狗售價由5000人民幣至1.2萬港元不等，其中一個賣家表示，如需在香港合作的門市領取狗隻，而非深圳直送的話，便需將售價由8800人民幣增加至1.58萬港元。至於法國鬥牛犬則要價4.6萬港元，賣家聲稱是因為犬隻的血統及毛色較為罕有。

消委會今年1月至4月以神秘顧客形式，在社交媒體上「放蛇」，最終成功接觸到13個帳戶，他們普遍欠缺證明文件。（廖雁雄攝）

其餘的8個賣家則表示，出售的犬隻是在本地自家繁殖，其中3個賣家聲稱持有本地認可的狗隻繁殖牌照，另外5個賣家則聲稱屬本地私人繁殖，並非持牌繁殖者。消委會指，有個別賣家強調已在本港從事私人繁殖長達3年。

消委會今年1月至4月以神秘顧客形式在社交媒體上「放蛇」，發現部份賣家聲稱所售犬隻在內地繁殖，但沒有於本港適用的合法來源證明，部份賣家亦無法提供由漁護署簽發的《狗隻繁育者聲明書》副本，即俗稱的「黃紙」。（漁護署Facebook）

5個聲稱「私人繁殖」賣家指不會有「黃紙」

根據消委會調查，5個聲稱來自內地繁殖場的賣家均沒有相關犬隻於本港適用的合法來源證明；另外10個聲稱來自本地自家繁殖的賣家中，只有一個表示有關犬隻在交收時便已植入晶片及接種兩次疫苗，並會提供「黃紙」及狗隻杜蟲紀錄。5個聲稱「私人繁殖」的賣家則指，由於並非持牌繁殖場，因此不會有「黃紙」。

網購寵物有上升趨勢，不過當中有機會涉及「無牌」、欠證明文件等風險。圖為早年愛護動物協會指無牌繁殖場狗隻往往因缺乏清潔環境而患上皮癬。（資料圖片/愛護動物協會提供）

只有3名賣家聲稱狗隻已植入或將會植入晶片

香港相關牌照或許可證規定所有出售狗隻必須已植入晶片，但「放蛇」行動中，只有3名聲稱「本地持牌繁殖」賣家表示所出售狗隻已植入或將會植入晶片，其餘的有人聲稱在內地繁育狗隻一旦植入晶片將無法運港，或訛稱本地私人繁殖狗隻通常不會植入晶片。

調查又發現，大部份賣家聲稱有健康保證期，即如狗隻有健康問題可以退款或更換犬隻，但全都不會提供購買合約或單據。消委會認為，即使賣家聲稱有健康保證期，及可以退款，但全都未能提供任何理事據或證明，以支持他們會兌現承諾。