兩消防員涉輪姦酒醉女　次被告稱未試過三人行　覺新鮮讓同僚加入

兩名時任消防員涉於酒店強姦26歲女友人一案，今於高等法院續審，次被告陳卓軒今（20日）出庭自辯，陳稱事主X當日身穿短裙，玩遊戲時又曾「嗲」他，他摸X大腿亦無抗拒，他曾感到性興奮而獨自到廁所冷靜。後來X在首被告去廁所時，主動用小腿「撩」陳的小腿，又伸手摸和掃他的大腿內側，他覺得X在給他性暗示，他便開始摸X，X亦有配合並引導他性交，更發出誘人的呻吟聲。陳稱與X性交期間，首被告突然出現，且燈光變暗，由於他從未試過「三人行」，覺有新鮮感，故接受了首被告加入。



兩名被告：李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲）同被控一項強姦罪，指他們於2021年8月20日，在香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場帝京酒店978號房，強姦X。

次被告陳卓軒自辯時稱，覺得事主X有向他發出性暗示。(陳蓉攝)

兩名被告被指在帝京酒店酒店房內輪姦女事主X。（黃學潤攝）

已離開消防隊現職裝修

陳作供指，他現年29歲，從小立志成為消防員，他在2018年高級文憑畢業後投考消防員，事件發生後已離開消防隊，現職裝修散工。

X曾表示不想有長遠關係

陳指出，他在2019年認識首被告李浩田。在2021年8月8日，與李、X及一男一女到尖沙咀喝酒。陳稱，一開始並不覺得X特別多話，記得她當日有鼻環，身穿短裙，大脾有紋身。X表示她不想拍拖，不想建立長遠的關係。陳覺得X外向和熱中社交。他記得X在當日叫了一杯賣相好看的椰子味的雞尾酒，故曾問X是甚麼酒，X亦有叫他可以試試那杯酒。

指X遊戲期間有嗲陳

陳指出，至同月20日，李問他要不要去飲酒，並稱當晚會有X及另外兩名女性友人出席，亦指出他沒有信用卡，故叫陳代為訂酒店房。陳當晚去買果汁、冰及零食，故沒有與李和X晚膳，便上房等二人，其後三人開始遊戲。因為X「嗲」他，所以他有代X喝了約3至4杯酒左右，之後X上廁所，陳和李便靠在床頭休息，X及後主動地坐在二人中間。

覺性興奮後曾到廁所冷靜

陳作供指，當時X身穿短裙，覺得她「好吸引」，於是伸手摸她的大脾及內側，X沒有說不好，亦沒有拒絕。陳其後感到有性興奮及勃起，於是去洗澡冷靜自己。

認為X撩其小腿撩是發出性暗示

不久後，李亦走進廁所說想洗澡，他便離開浴室，並看到X躺在床上玩電話，上身有穿衣服。陳形容，X有醉意及興奮，亦有與他對話，並用腳在他的小腿上來回「撩」了幾下，他覺得X是在回應他摸其大脾的行為，認為是給他性暗示，遂再伸手摸她的大腿及內側，X再用手指掃他的大腿內側，陳說：「肯定畀緊性暗示。」

指X主動吻他

陳續指，其後X主動吻向他，於是他用手指摸X陰部，X有配合她的行為，其後他再用中指插X的陰部，X拒絕並稱覺得「有啲刮」，他之後伸手摸胸，並指當時其胸圍扣已經鬆開。

X沒有拒絕並引導他性交

陳稱，當時他問X可否口交，X以「呀」一聲回應，及後為他口交。他之後要求X躺下，X有「擘開腳」配合他性交。陳續指，當日性交時有用手壓住X的肩膀，X亦沒有拒絕，只覺得X在摸他的胸口，X及後有再引導他性交。陳指出，X全晚都沒有表示過拒，性交時亦有發出「好誘人的呻吟聲」，及後他轉作不同姿勢，X亦有配合。

從未試過三人行覺有新鮮感

陳稱，過程中發覺燈光變暗，李突然出現，陳覺得驚訝，於是停止動作。李之後問X可否親吻他。陳形容，因為他從未試過「三人行」，覺得很有新鮮感，當時他亦有性慾，故很快就接受了李的加入。

性交後X仍有與陳對話

陳憶述，李再問X可否為其口交，X以「嗯」回應，及後李射精在X臉部近眼位置，並聽到X發出「喂」聲，之後他到洗手間拿毛巾幫X抹面。李洗澡期間，他和X躺在床上看影片，X告知他，她有養了一隻芝娃娃，名叫「Bonbon」。

陳認當時他與首被告均有女朋友

陳續接受控方盤問指，他在工餘時間報讀了城市大學的消防工程學位，並計劃投考消防隊長。控方續指出，在2019年到2021年間，被告有一位認定身份的女朋友，陳同意，他知道李當時亦有女朋友。陳稱，當日因X叫他嘗試她的飲品，在二人共飲同一杯飲品的情況下，故覺得X亦對他有好感。

認為女方不同意性行為會開口拒絕

陳續指，同意即使是情侶，性交亦要獲得女朋友同意，但他不會開口問，因為覺得如果女朋友不同意的話會拒絕。

案件編號：HCCC230/2024