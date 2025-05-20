今日新聞8分鐘｜將軍澳怪翁偷聞女髮香｜男持仿製槍搭港鐵警即拉

深水埗2刀賊覷準Tesla無鎖門圖搶袋 Uber男司機遭割傷力保不失

深水埗發生劫案。消息稱，今日（20日）凌晨2時許，一名34歲陳姓Uber男司機將其白色Tesla私家車泊在深水埗石硤尾街及耀東街交界等客，其間將斜孭袋放在前座乘客位置，同時沒有鎖上車門。

申訴公署刪報告｜專員陳積志首開腔：舊報告有誤導 無保留必要

監察政府部門怠政的申訴專員公署早前在網站刪除2023年4月1日之前所有申訴報告，引起社會譁然，有立法會議員要求還原，但公署今日（19日）公布不接納要求。外訪返港的申訴專員陳積志今晚首開腔，就《香港01》記者提問，稱將舊報告下架是為方便市民瀏覽網頁和提出申訴，重申以往公署提出的大部份建議，政府在兩年內已經落實，若繼續保留，「可能有啲誤導，我哋覺得無保留嘅必要。」

公署今日公布，市民如要查閱三個年度之前的舊報告，須向公署申請。陳積志表示，市民在申請取閱舊報告的10個工作天內，會通知他們到公署查閱資料。

寧德時代首掛收市報306.2元 每手帳賺4320元 H股較A股溢價逾7%

暫時榮膺全球新股新股集資王﹑人稱「寧王」的內地電池生產商寧德時代（3750），今日（20日）正式登陸香港股市，開市報296元，較定價263元高出12.5%。以每手100股計算。

寧德時代今日最高見311.4元，收市報306.2元，較招股定價高出43.2元或16.4%。以每手100股計算，不計手續費，帳面賺4,320元。

的士業再示威 李家超籲司機自我改善 盼快立法令出租車合法網約

的士業半個月內兩次請願反白牌車，並去信特首批評執法不力。行政長官李家超今日（20日）提醒的士司機都要自我改善服務，業界應該理性地多提意見，避免被「騎劫」。

規管網約車方案原定年中出爐，李家超明言要盡早立法，「運輸及物流局需要盡快完成（法律研究）並且展開諮詢」，表明網約平台要立法規管領牌、購買所需要保險，政府有決心提升「的士和出租車」的合法網約服務。

有片｜將軍澳怪翁扶手梯伸頸偷聞女子「髮香」 警查天眼拉人

上周三（14日）網上瘋傳一段約10秒長的影片，拍下一名男子於將軍澳新都城二期商場一扶手梯上，將頭傾前、伸頸偷聞前方女子的「髮香」。片主發文稱，事發於當日下午5時15分，當時連續兩次目睹涉事男子做出異常舉止，形容他「刻意伸長頸部、前傾頭部，以鼻尖貼近前方女性髮後不斷嗅聞」，呼籲女士們要小心：「大家女生要認住佢個樣，唔好畀佢揩油啊！ 呢個衰人名副其實喺度『索油』！」。

警方今日（19日）表示，將軍澳警區早前接獲新都城中心保安部通知，一名年約70歲男子在扶手電梯徘徊及企圖接近4名女性。人員經調查後，已於前日下午2時，拘捕一名姓王（72歲）男子，涉嫌「遊蕩」，他已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第三隊調查，警方呼籲曾在相關時間接觸疑犯的市民與調查人員聯絡。

36歲內地遊客持步槍手槍搭港鐵 市民恐慌報案 警查天眼即日拘捕

一名內地遊客，昨日（19日）手持步槍及手槍現身鬧巿，並乘坐港鐵，引起巿民恐慌致電報警。警方追查下，在佐敦吳松街拘捕該名36歲男子，他涉嫌管有仿製槍械，行動中檢獲兩支仿製槍、彈匣及彈珠。警方正調查疑犯持仿製槍的動機，同時呼籲遊客要遵守本港管有槍械的相關法例。據知，被捕人於周日（18日）來港，在九龍區的店舖購買兩支仿製槍。

520情人節｜52對內地情侶閨密購過萬元套票 於迪士尼包早場慶祝

【520／網絡情人節／迪士尼／攜程】今天是5月20日，「520」的普通話諧音是「我愛你」。香港迪士尼樂園樂園與攜程集團合作，推出「520浪漫慶典」套餐，最便宜的二人兩日一夜套餐索價14,777元人民幣。樂園為52對情侶、閨密、親子等內地旅客特別包早場，讓他們穿着輕禮服，無須跟其他旅客「爭位」，就能在迪士尼城堡感受童話般的體驗。

美俄元首通話｜特朗普：俄烏將立即啟動談判 梵蒂岡願主辦和談

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月19日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話，持續逾兩小時後結束。特朗普在在通話後說，俄羅斯和烏克蘭將立即啟動談判，以實現停火。他又稱，梵蒂岡已表示「非常樂意主持談判」。

日本麥當勞CHIIKAWA之亂：黃牛黨搶玩具食品棄遍地 日人憤怒

日本麥當勞5月16日起推出附送人氣動漫CHIIKAWA「吉伊卡哇」（ちいかわ）與Minecraft聯乘玩具的開心樂園餐，引發換購熱潮。雖然快餐店已限購4個套餐，但仍引發混亂。有的粉絲及疑似「黃牛黨」在購買套餐後，把食品直接遺棄在餐店內。經過周末的混亂，到5月18日，日本麥當勞宣布提早結束這輪銷售活動。

有片｜安徽鳳陽鼓樓大量瓦片塌落 曾花340萬維修竣工不足一年

5月19日，安徽鳳陽縣明中都鼓樓頂部有大量瓦片跌落，幸無人傷亡。

據了解，鼓樓曾於去年完成維修，其竣工驗收距今不到一年，根據維修合約顯示，維修工程造價341萬元（人民幣，下同）。