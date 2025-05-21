居屋2024｜啟德啟盈苑、油塘高曦苑等5.29開始揀樓　詳情一文看清

【居屋／啟盈苑／安柏苑／高曦苑／兆湖苑／裕興苑／綠表／白表】房委會今日（21日）公布，「居屋2024」下星期四（29日）開始揀樓。房委會將按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者在指定時間，前往樂富房委會客戶服務中心選購單位。



今期居屋以市價七折出售，售價143萬至467萬元，平均售價大約270萬元。五個項目包括啟德啟盈苑、油塘高曦苑、觀塘安柏苑、東涌裕興苑，以及屯門兆湖苑，共7,132個單位。另外有約300個在「居屋2020」、「居屋2022」及「居屋2023」推售因買賣協議撤銷而收回的單位，及新一批約400個租者置其屋計劃回收單位。



房委會今日（21日）公布，「居屋2024」下星期四（29日）開始揀樓。圖為今期項目啟盈苑。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「居屋2024」攪珠結果。（資料圖片／黃浩謙攝）

房委會共收到約10.6萬份申請表 超額認購約14倍

房委會指，在申請期內，房委會共收到約10.6萬份申請表，其中白表約7.8萬份和綠表約2.8萬份，超額認購約14倍。所有申請中，約五萬份屬家庭申請者類別，當中參加「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」共有約1.9萬份，佔家庭申請者約四成。另外約5.6萬份申請屬一人申請者類別。

房委會發言人指，房委會會按申請類別的優先次序，分批發信或電郵邀請合資格申請者在指定時間前往樂富房委會客戶服務中心選購單位。

明日起房委會網站上載提供售樓說明書和價單

房屋會明日起直至選樓期結束期間，會在房委會的網站上載提供售樓說明書和價單，而樂富客務中心會有實體版本供公眾索取。

「居屋2024」申請者類別揀樓優先次序。（政府新聞處圖片）

「居屋2024」各項目單位數目、面積、售價。（政府新聞處圖片）

居屋2024｜單位售價

居屋單位的平均售價定於評定市值折減30%，即以七折出售。五個新發展項目單位的售價介乎143萬元至467萬元，平均售價大約270萬元。

按照約270萬元的單位平均售價計算（實用面積約35平方米或約380平方呎），假設承造單位售價九成的按揭、按揭還款期30年及按揭利率為4%，申請者每月按揭還款額約11,600元。至於一至二人單位，單位的平均售價約為170萬元，每月按揭還款額約7,300元，。

居屋2024｜申請數目

在申請期內，房委會共收到約十萬六千份「居屋2024」申請表（包括白表約七萬八千份和綠表約二萬八千份），超額認購約14倍。所有申請中，約五萬份屬家庭申請者類別，當中參加「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」共有約一萬九千份，佔家庭申請者約四成。另外約五萬六千份申請屬一人申請者類別。

居屋2024｜選樓優先次序及配額

合資格申請者選樓的優先次序將按申請類別、配額比例和攪珠結果釐定。房委會在今期居屋起落實在二○二三年《施政報告》宣布的「家有初生優先選樓計劃」，為參加「家有長者優先選樓計劃」及新增「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者設定2 900個單位的配額；此外，房委會會為一人申請者預留700個單位的配額。

居屋2024｜優化配額分配的安排

為了讓各類別申請者有合理機會購買每期居屋銷售計劃下不同發展項目的單位，房委會由今期居屋起，改以每個新居屋發展項目的單位數目作為計算基礎，以設定各個發展項目的配額數目。在每個發展項目中，「家有長者優先選樓計劃」和「家有初生優先選樓計劃」的配額數目為該發展項目單位數目的40%，一人申請者的配額數目則為該發展項目單位數目的10%。

房屋署早前回覆《香港01》查詢表示，「居屋2024」的5個新屋苑中，裕興苑、啟盈苑和高曦苑採用「立體預製浴室及廚房」組件；安柏苑和兆湖苑則採用「組裝合成」建築法（MiC）建造整個單位。