擴大醫療費用減免　擴闊安全網及醫療費用上限　加強保障病人

近日「公營醫療服務收費改革」彰顯醫管局銳意改變服務供求失衡、資源錯配的決心。醫療收費增加，難免令市民憂慮未來能否負擔增加的醫療費用。其實，醫管局並沒有忘懷政府的基本理念，即不會有香港市民因經濟原因而得不到適當的醫療照顧。為了照顧社會上一群需要支援的低收入人士、長期病患及貧困年長病人，醫管局將會加強現有的「醫療費用減免機制」，為有需要的病人提供更大、更穩、更密、更厚的安全網。



我過往在為醫管局服務期間，有機會和不同病友組織見面，從中聆聽他們患病時遭遇的苦況，以及對「醫療費用減免機制」的建議。我樂見醫管局都有一一聽取，並在今次的優化措施中實現。



撰文：醫院管理局前主席胡定旭



透過公營醫療服務收費改革，醫管局將會加強現有的醫療費用減免機制，為社會上一群需要支援的低收入人士、長期病患及貧困年長病人等，提供更大、更穩、更密、更厚的安全網。

不少病友和病友組織後來都成為朋友，並保持聯絡。近期有病友組織提及，一位長期病患黎先生的個案，他一直有申請醫療費用減免。根據過往醫療費用減免機制，黎先生為通過有關經濟審查，需要向醫務社工遞交他和妻子以及兩名中年兒子的經濟文件以作評估。在收集文件過程中，家庭成員之間產生不少摩擦，更影響了彼此關係。在新機制下，醫管局修改了需要納入經濟審查的家庭成員定義，黎先生只需遞交他和妻子二人的經濟文件，使整個申請程序既簡單又輕鬆。

在現行規定下，由於黎先生未滿65歲，即使他獲發有限期12個月的醫療費用減免，但因為65歲以下人士的醫療費用減免證書並不適用於偶發性普通科門診服務，若黎先生需要接受偶發性醫療服務，他必須在門診前特別約見社工，申請一次性醫療費用減免，實在令他心身疲憊。在新機制下，他的有限期減免不單涵蓋上述服務，減免有效期將由現時的12個月延長至18個月；如果在18個月內再次提出申請，更無需提交經濟文件作審查。這一切實在為黎先生一家減輕不少壓力，並且在面對突發健康問題時，能獲及時醫療服務。

另一位單身病友李女士需要長期洗腎，因她的收入稍超出每月入息中位數的75%，加上資產超出限額，所以她未能受惠於現行減免機制。今次新機制下，醫管局將一人入息限額放寬至入息中位數的150%，而資產限額也同時放寬至申請公屋資產限額。此新措施正正為類似李女士的一人家庭提供最適切幫助，讓她不必因擔心醫療費用而放棄治療。

今次醫管局大幅度修訂醫療費用減免機制，希望能更全面的保障病人，提升生活質量。這些措施不僅能減輕病人及家人的經濟負擔，更能促進醫療服務的可及性，讓每位市民都能在有需要的時候，獲得應有的醫療支持。希望未來政府能夠持續關注醫療保障，進一步改善相關政策，讓更多人受益。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

