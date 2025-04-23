新界西聯網全方位支援小欖綜合康復服務大樓　體現醫社合作精神

作為香港唯一一所專為嚴重智障人士提供全面綜合康復及療養服務的醫院，小欖醫院在2012年從位於小欖的原址，搬遷至位於屯門毗鄰青山醫院的現址，而原址則交由社會福利署重建成小欖綜合康復服務大樓。



這幢設有過千個宿位、屬全港最大型的綜合康復服務大樓，近日正式開幕，為智障人士、肢體傷殘人士和精神復元人士提供住宿照顧及日間訓練。雖然醫院「易主」，但新界西醫院聯網仍與大樓各使用者保持密切關係，透過嶄新的「醫社合作」服務模式引入彈性安排，令宿友們無需經常往返醫院，亦能獲得貼心和適切的醫療服務，同時大大減輕急症醫院的壓力，真正達至「多贏」局面。



撰文：新界西醫院聯網總監王耀忠醫生



新界西醫院聯網總監王耀忠醫生（左二）與部分同事早前一同到訪小欖綜合康復服務大樓，出席開幕典禮。(醫管局提供圖片)

小欖綜合康復服務大樓坐落於新界西醫院聯網範圍，聯網對這些服務使用者的健康需要責無旁貸。初聞大樓有過千個宿位，我和同事均不禁擔心設施難免會為醫院的急症室服務和病房使用帶來壓力。事實上，大樓超過九成宿友需要接受醫管局定期醫療跟進，要定時見醫生；如宿友遇上偶發性疾病，亦可能有需要送院治療；一旦出現季節性流感或其他傳染病群組，更可能會有大批宿友送院。因此我們在大樓落成前已經透過跨部門協作，與社會福利署及三間在大樓營辦服務的非政府機構等制訂一系列計劃，應對醫院可能面對的挑戰。

為更好照顧宿友日常醫療需要，我們特意在最接近綜合康復服務大樓的仁愛普通科門診，安排彈性診症時間，處理他們的偶發性及慢性疾病；而仁愛普通科門診及屯門精神健康中心亦同時為宿友提供「遙距醫療」服務，以治療輕症及一般覆診，並為大樓的院舍建立特設工作流程，方便行動不便和不適合外出到診的宿友。

及早介入 嚴控傳染病傳播風險

院舍環境內人與人緊密接觸，部分宿友體質也較弱，傳染病容易傳播。有效預防院舍內傳染病傳播，不但可以保障宿友健康，還可以減低他們入院機會。我們透過與大樓各院舍緊密合作，包括雙方早期監察和通報，新界西醫院聯網感染控制組在早期階段提供感染控制的意見，聯網各醫療團隊及早作出適切應變和提供醫療支援，盡早「撲熄」大樓院舍各類群組感染，以減低入院率，有關措施已取得成效。

新界西醫院聯網與小欖綜合康復服務大樓保持緊密合作，宿友們無需經常往返醫院亦能獲得適切醫療服務。圖為新界西醫院聯網總監王耀忠醫生（左二）與社會福利署署長杜永恒先生（右三）及其他嘉賓留影。(醫管局提供圖片)

此外，大部份宿友都需要定期接受藥物治療，院舍每天要處理的藥物種類數量繁多。在聯網大力推動下，院舍藥物管理系統可透過掃描醫管局藥單二維碼，直接將宿友的藥物履歷輸入院舍系統，方便院舍管理藥物，配合大樓藥房自動配藥系統，更可進一步便利派藥流程，保障藥物安全。

為新大樓建立一系列的「醫社合作」服務模式，有賴新界西醫院聯網跨院、跨政府部門上上下下的協作，各醫院的管理層高層次督導和參與，特別是青山醫院精神科、聯網家庭醫學及基層醫療部、急症部、藥劑部、護理部和感染控制組等，實在功不可沒。

智障人士、肢體傷殘人士、精神復元人士，以及其照顧者在生活上面對不同困難及挑戰，透過嶄新的「醫社合作」服務模式及更具彈性的醫療安排為他們帶來改善，提升他們的生活質素，是我們作為醫護最希望達致的目標。我們定當繼續與各持份者同心同行，努力構建關愛共融的社會。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

