另類煙對健康同樣有害　戳穿誘惑　及早戒煙

《2025年控煙法例（修訂）條例草案》上月刊憲，並已提交立法會首讀及二讀，以實施新階段控煙措施。在已公布的十項短期控煙措施中，有八項涉及修例，包括引入完稅煙標籤制度、提高未完稅煙草相關罰則、禁止管有另類吸煙產品、實施全煙害警示包裝的規定、排隊時禁止吸煙、擴大法定禁煙區、禁止向18歲以下人士提供吸煙產品、禁止加味傳統吸煙產品。另外兩項措施則包括持續檢視增加煙草稅的成效和未來調整的步伐，以及加強戒煙服務和宣傳教育。



撰文：醫院管理局家庭醫學統籌委員會戒煙輔導服務計劃工作小組主席梁堃華醫生



醫院管理局在18區設有70間戒煙輔導中心，為有意戒煙人士提供專業輔導、協助及跟進。戒煙輔導中心會按個別人士的需要給予尼古丁補充療法，幫助戒除煙癮。

控煙議題再次引起各界關注與討論。適逢每年5月31日是世界衞生組織訂定的「世界無煙日」，筆者想藉此機會呼籲大家正視吸煙對身體的危害，及早戒煙，珍惜健康。

世界無煙日每年設有不同主題，今年主題是 「戳穿誘惑：揭露煙草和尼古丁製品行業的策略」。筆者對今年主題的用字──「戳穿誘惑」特別有感。為吸引大眾，尤其年輕人吸煙或使用尼古丁產品，有關行業不斷推出新產品，如另類吸煙產品（另類煙），包括加熱煙草製品、電子煙及草本煙，及添加不同口味的煙草產品等；不但增加吸煙的吸引力，更讓人誤以為這類新產品是「較安全的選擇」，甚至誤以為「有助戒煙」，可說是一種糖衣陷阱。

圍著垃圾桶抽煙，煙霧瀰漫有如吃火鍋般熱氣騰騰，邊「打邊爐」邊放放風、聊聊八卦，是不少上班煙民的寫照。誠然，戒煙過程充滿挑戰，就算下定決心踏出第一步，能抵住身邊人遞上香煙的引誘，但隨之而來因戒煙而可能出現「退癮徵狀」的不適感，如焦慮、情緒不穩等，對戒煙人士來說是更大的挑戰。唯這些不適情況只屬短期性，維持兩至四周後便會隨時間逐漸減少。但部分意志較薄弱的人或會選擇「退而求其次」，誤信另類煙有助戒煙，於是轉投另類或加味吸煙產品的懷抱。這類產品大多添加了調味劑，以改變尼古丁產品的氣味及刺激性，增加產品適口性，掩蓋煙草的刺喉感；有的會添加清涼劑及其他添加劑，令吸煙感覺更為暢順。

醫院管理局家庭醫學統籌委員會戒煙輔導服務計劃工作小組主席梁堃華醫生表示，另類煙的戒煙成效，至今未有確實證據與定論。她鼓勵吸煙人士為健康著想，及早戒煙，並正確選擇安全有效的戒煙方法，例如尼古丁補充療法及戒煙輔導等。

事實上，另類煙的戒煙成效至今未有確實證據與定論。值得留意的是，這類產品同樣釋放不亞於傳統捲煙的有害物質，部分產品釋放的尼古丁含量與傳統煙相若，因此同樣容易令人上癮。

有些煙草商標榜另類煙的物質含量較捲煙低，但其實這並不代表吸另類煙人士的健康風險較低，因為接觸有關物質並無已知的安全水平。吸煙人士要改善健康，戒煙始終是不二法門。

筆者希望吸煙人士能誠如今年世界無煙日的主題一般──去「戳穿誘惑」，撕破所有吸煙產品的糖衣，正確選擇安全有效的戒煙方法，例如尼古丁補充療法及戒煙輔導等。

醫院管理局（醫管局）在18區設有70間「無煙新天地」戒煙輔導中心，為有意戒煙人士提供專業輔導、協助及跟進。戒煙輔導中心會按個別人士的需要給予尼古丁補充療法，以幫助戒除煙癮；中心亦會提供不同形式的輔導服務，幫助有意戒煙的人士順利達到目的，盡快改善健康。

因吸煙而引致各種疾病、癌症與健康問題，無論對於本港醫療系統或整個社會均帶來沉重負擔。筆者期望一眾吸煙者及早戒煙，醫管局全力支持政府控煙措施，減輕吸煙產品對公眾健康的威脅，一同打造無煙社區，邁向「無煙香港」。

醫管局戒煙輔導熱線──「無煙熱線」：2300 7272

(熱線服務時間：星期一至五早上9時至下午5時；星期六早上9時至下午1時。服務時間以外，市民可錄音留下姓名，聯絡電話及所住地區，以便該區「無煙新天地」的人員跟進聯絡。)

如欲了解更多醫管局戒煙輔導服務詳情，請瀏覽：https://www.ha.org.hk/goto/sccp/tc

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

