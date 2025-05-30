留學澳洲香港女生與寄宿家庭爭執遭遞解出境　事主親述來龍去脈

一名16歲香港女生今年3月份在澳洲西澳留學期間，懷疑與寄宿家庭因生活習慣發生爭執，被西澳警方與負責安排配對寄宿的機構（TIWA）職員，要求她立即執拾行李，即晚送往機場遞解出境返港，更被取消入學確認書等證明文件，西澳華人社區批評是歧視事件。



事主Andrea日前接受澳洲SBS廣東話電台訪問，講解整個事情的來龍去脈。她表示，當時TIWA職員及警方到場後，並無查詢及檢視手機錄影證據，警員更指責她「Childish（幼稚）」。如今她在律師的幫助下，終可獲發相關確認書，重返原校復課。但於當日的經歷已成為心理創傷，心理醫生更建議她每周覆診。



她的母親也在電台中形容事件為黑暗及恐怖經歷，斥責相關機構及部門沒有解釋及道歉，並透露正與律師研究入稟法院，向有關部門提出申訴，以追究責任。「如果道理喺我嗰面，我覺得無論使幾多錢，唔係講值唔值得，係要去公開件事囉。」



西澳首府珀斯。（Nathan Hurst／Unsplash）

事主指警方及寄宿機構拒聽解釋 要求10分鐘執行李再遞解出境

據澳洲SBS廣東話電台道，Andrea過去曾在澳洲昆士蘭州及新南威爾士留學。由於她立志長大後成為一名獸醫，考慮到西澳的學制可取得更理想的成績，更適合將來選科及升學，於是她轉往西澳就讀一間公立中學。

不過Andrea在今年3月初與寄宿家庭發生爭執，當時她感到驚慌失措，於是向西澳警方報警求助，惟負責安排寄宿家庭配對的機構TIWA及警方，在她沒有任何不當行為紀錄的情況下，不願聽取解釋，更要求她在10分鐘內執拾行李，即晚送往機場遞解出境。

我哋就報咗警啦，好驚囉，都冇做過啲咩。點解又要送我走。明明係受害者，變咗加害者咁樣囉。 16歲香港留學生Andrea

Andrea稱她沒有任何不當行為紀錄，西澳警方及寄宿機構拒聽解釋便將她遞解出境。（網上圖片）

入住寄宿家庭一周後獲悉晚上9時半後不准到洗手間刷牙斟水

Andrea憶述指，寄宿家庭在她入住一周後，開始增加奇怪的規矩，例如晚上9時半後不准到洗手間刷牙及斟水，有時候更會在深夜大力拍門。她曾要求安裝門鎖以保障私隱，惟遭到對方拒絕，其後一次有關浴室頭髮清潔的爭執，更導致雙方關係進一步惡化。

入咗去大概一個禮拜之後呢，佢就開始精神虐待我啦。同埋每日都加啲好唔同嘅、好奇怪嘅Rules（規矩）。 16歲香港留學生Andrea

西澳為不少香港學生考慮留學的地點之一。（西澳旅遊局圖片）

稱寄宿家庭曾說︰咁你報警囉 睇下警察信你定信我

直至事發的當晚，Andrea正與身處香港的母親通過手機聊天，惟寄宿家庭的女事主情緒突然激動，大力拍門長達兩小時，更不願提供雙方冷靜的空間。在危急關頭下，她只能聽從母親的建議，鎖上房門並向西澳警方報警求助。

佢不停咁拍門，好大力咁話即刻出嚟，有嘢要同我講。跟住我就話，你有嘢同我講可以Text（發文字短訊）啦，我想要一個鐘冷靜吓，佢話唔得，要即刻，跟住我媽就話如果要開門嘅話要警察在場。咁佢就話，咁你報警囉，睇下警察信你定信我。 16歲香港留學生

西澳為不少香港學生考慮留學的地點之一。（西澳旅遊局圖片）

指警員不願視手機證據 反斥責事主「You being childish」

Andrea續指，她的母親隨即聯絡當地朋友到場陪伴，卻被拒進屋。而TIWA職員及警方到場後，並沒有向她查詢或檢視手機錄影證據，警員更強調若不願配合將會立即爆鎖，要求她立即開門，並指責她幼稚。

前後一分鐘都唔夠啦，個警察就話你再唔開門，我就即刻爆鎖架喇。我媽聽到就話你開門啦，跟住我開咗門之後，個警察第一句就係話You being childish（幼稚）。 16歲香港留學生Andrea

西澳為不少香港學生考慮留學的地點之一。（australia.com圖片）

其後TIWA職員表示安排她即晚遞解出境，更只給10分鐘執拾行李。雖然Andrea曾多次試圖講述事件的來龍去脈，惟對方不願聆聽，稱政府人員辦事毋須向她交代，更強行奪走她仍在與母親保持通話的手機。

入學確認書被取消 事主母親即由香港到西澳討回公道

Andrea的母親也在電台講述後續經過，由於她對女兒被無理遞解出境，甚至連入學確認書、住宿及福利確認書被取消等事件，感到非常不滿，因此在Andrea回港的兩日後，親自陪同她再返回西澳，向涉事部門討回公道，並嘗試尋求法律援助。

西澳為不少香港學生考慮留學的地點之一。（西澳旅遊局圖片）

經律師協助後事主可重返原校復課 惟留下陰影需每周看心理醫生

Andrea母親續指，初時第一名律師缺席會面，經過第二位律師的協助後，事主才獲發相關確認書，終可重返原校復課。而Andrea對於當日的經歷，也遺留心理創傷，心理醫生更建議每周覆診。

創傷我覺得都幾大吓，𠵱家去廁所都有少少驚囉。點解當日唔畀我閂門，唔畀我去呢？ 16歲香港留學生Andrea

西澳為不少香港學生考慮留學的地點之一。（西澳旅遊局圖片）

事主母親擬入稟法院追究責任︰道理喺我嗰面

Andrea母親斥責西澳警方及TIWA，批評相關機構及部門一直沒有解釋及道歉，形容事件為黑間及恐怖的經歷。她強烈要求TIWA與警方交代真相，透露正與律師研究入稟法院，向有關部門提出申訴，以追究責任。