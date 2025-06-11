女童疑遭母兩任男友性侵　母涉隱瞞事件　陪審團裁定3名被告罪成

兩名先後與同一名中年已婚婦有親密關係的男子，涉嫌曾非禮該婦人的長女，其中一人更疑在長女僅10歲時與她性交4次。女童後來告知補習老師欲揭發事件，婦人涉為維護「男友」，教幼女不要把被性侵的事告知警方。中年婦與她的兩名男友，先後被控妨礙司法公正、非禮及非法性交等罪名，案件早前在高等法院審訊，陪審團今(11日)退庭商議，裁定三名被告全部控罪成立。法官把判刑押後至7月2日，待索取三名被告的心理報告，和兩名事主創傷報告。



現年71歲次被告李錦輝，否認8項非禮罪。(陳蓉攝)

3名被告在高等法院受審。(黃浩謙攝)

事主母被控妨礙司法公正

首被告全志明（53歲），被控4項與13歲以下的女童非法性交罪，指他於2019年9至12月在大埔某單位，4度與年齡在13歲以下的女童X非法性交；次被告李錦輝（71歲），被控8項非禮罪，指他於2017年間，於香港新界大埔某單位8度非禮X。女被告N.D（49歲），是X的母親，被控1項作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，指她約於2023年4月1日，即叫姓蔡老師不要報警等行為。

陪審團今裁定三名被告罪名面對的13項控罪成立，除了次被告其中一項非禮罪比數為5比2外，其他控罪的比數同為一致。

代表控方的大律師張錦榮庭上透露，首被告在本案開審前承認6項非禮罪，其中5罪涉侵犯X，另外1罪涉侵犯X的胞妹Y。此外，女被告則承認7項殘暴對待兒童罪。

女被告承認7項虐兒罪 要求女兒在沒開燈的廁所跪地約3小時

首被告的案情指，他在2019年至2023年間，非禮當時10歲的X和8歲的Y，包括隔衣服摸X的胸部和搓揉X的私處等。此外，首被告用下體摩擦Y的私處。

女被告的虐兒案情指，她因為X和Y沒有做家務，用膠衣架打X的手臂和腳，踢Y的腳。女被告其後要求女兒在沒開燈的廁所跪地約3小時，直至X懇求10分鐘後她才讓女兒睡覺。另一次事件，X在家裏用微波爐加熱肥皂做實驗，女被告知道後破口大罵X，問X是否想害死所有人。女被告用手打X的頭及多下，再拳打X胸口，令她呼吸困難。

兩名被告均曾是女被告的男友

此外，三名被告不認罪的控罪，其案情指女事主X在2009年出生，她的妹妹Y則在2011年出生，女被告是她們的母親。她們的親父在2018年與女被告離婚，她們的親父已離世。兩名浩分別在2019及2017年為女被告的男朋友。

X指次被告曾多次摸其下體

事主X供稱，她2017年僅8歲讀小二時，母親會帶她及妹妹到次被告於粉嶺的住所，期間次被告曾多次非禮她，包括用手摸她的下體。她指次被告又曾在母親煮飯時摸她，然後叫X也摸男方的下體。

10歲主動要求與首被告性交

事主X另稱她曾與首被告發生性行為，當時她約10歲，她與妹妹與首被告一同小睡時，她作主動要求首被告與她性交，並稱因為那刻「想要」，她指首被告在無使用安全套下與她性交，她們並先後4次作出這樣的行為。她又指過程中，首被告曾叫她說：「我愛你。」又在她肚皮上射精。

X稱怕妹妹被侵犯告知補習老師

事主X稱，她對事件覺得羞恥，後來怕妹妹也會被侵犯，故告知了補習老師。她在接受辯方盤問時，承認知母親還有其他男友，包括樓下的叔叔。

妹妹Y指母曾叫她勿提被性侵

事主X的妹妹Y也曾作供，她稱曾因拒絕與首被告同睡而遭母親責罵，母親並叫首被告要抱著Y睡覺。後來姊姊向補習老師提及性侵的事，Y指母親反斥姊姊「很衰」，害她的愛人被捕，又指首被告搞她們，都是因為太愛她們的母親，母親又指她沒有了首被告會死。

見不到母親才敢說出真相

後來警方上門查問，她在母親在場時，被警問是否曾被性侵時都說沒有，直至警員把她帶開，她見不到母親，覺得安全，才敢說出被侵犯的事。

首被告認有非禮女童但無性交

庭上曾播放首被告的會面錄影，他承認曾非禮兩女童，但否認曾與事主X性交，他又稱對事件感到很後悔，並說：「點解對小朋友咁樣，我當佢哋係女……」

案件編號：HCCC 297、298/2024