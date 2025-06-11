米線元祖深水埗「雲南風味米綫」突然結業　食客「摸門釘」嘆可惜

本港結業潮持續，連經營逾30年、每晚生意旺場的米線元祖深水埗「雲南風味過橋小鍋米綫」，今日（11日）無預警下突告結業。有不少食客知悉店方最後營業，即時在網上群組發布消息，引來各區老饕食客趕來該店最後一次光顧，店外大排長龍。據知，由於太多食客，店方預備的食材於下午已賣光，索性提早關舖落閘，不少食客趕至時「摸門釘」，只能大嘆可惜。



米線店傳今日結業後，有大批食客到店排隊，現場有人龍。（網上圖片）

食客趁最後一日光顧，現場多人排隊。（網上圖片）

今日結業的「雲南風味過橋小鍋米綫」位於深水埗營盤街近福榮街，有街坊表示，該店經營了30年以上，以汽鍋雞及黃鱔米線而聞名，每晚生意十分旺場，座無虛席，突然傳出「執笠」消息，令不少街坊和食客感到相當愕然。

據了解，有食客昨晚在社交平台多個美食關注組發文，指該店將於今日最後一天營業，但無透露原因，引起不少老饕及深水埗街坊熱議。記者今日下午約4時抵達，惟該店已關舖及落閘落閘，當時也有多名食客來到「摸門釘」，只能失望而回。

據毗鄰商店的東主表示，該店現時由東主第二代負責打理，約兩日前他曾與該少東閒聊時，對方曾表示該店將結束營業，但無透露原因。

根據多名食客在網上發布的消息，今日陸續有食客前來輪候光顧，全場滿座，甚至在店外排長龍。至下午約3時，店方宣布所有食材已沽清，通知其他食客不用再排隊等候，其後更提早關舖。

店舖今日未到關門時間已落閘。（李慧熒攝）

網上消息指約下午三時店舖食材已沽清，職員表示不用再進店。（tosirthunder／threads）

屢有食客「摸門釘」 無緣再吃心愛菜式感可惜

有不少「摸門釘」的食客分別從港九及新界各區，專程趕來最後一次光顧，可惜店方已拉下鐵閘正式結業，無緣再品嘗心愛菜式，感到很突然和可惜。大多食客更表示已光顧多年，甚至超過20年，從小已經常來吃米線，長大後帶同另一半和子女前來。

有食客在網上留意到店舖結業消息後專程到店舖，但「摸門釘」。（李慧熒攝）

已光顧廿多年的熟客吳先生今日下午抵達時，該店已關舖。他表示上星期仍有來光顧，但對店方準備結業懵然不知，事前不覺有先兆，他更形容香港無一間米線店比這間更有風味。吳先生指，約一、兩年前，該店的老伙計陸續離開，店二代老闆只好親自接手打理，曾表示做到很辛苦，但他不確定是否跟店舖結業有關。

吳先生得悉米線店結業後專程來光顧，可惜已關舖落閘，只能「摸門釘」。（李慧熒攝）

老客專程到餐廳留倩影

另一位熟客任先生今天在社交平台得知該店結業，專程前來「打卡」留念。他指從小學起光顧該米線店至今，足足有24年，亦曾帶不少同學來光顧，充滿他的兒時回憶。他更形容在其他地方都無法找到與這間米線店一樣的風味，總認為別處的風味較差，如今無法再品嘗，感到相當可惜。