婦女健康｜非經期出血怎麼辦？醫揭1情況恐患癌這時機出血需就醫

女性每個月都會來生理期，但若是在非月經期間出血，那可就要小心了，婦產科醫師指出，這背後可能與排卵有關，或是隱藏其他健康問題。



非月經期間出血分2情況

台灣新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹表示，若育齡女性出現非月經期間出血的情況，建議先驗孕，因為受精卵著床時會造成微量的出血。另外，育齡女性非經期出血大致可分為「排卵期出血」和「非排卵期出血」兩種情況。

不同年齡層女性常見出血問題（按圖看清👇👇👇）

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排卵期微量出血：屬正常現象

張瑜芹指出，排卵期出血通常是在排卵期間有1至3天的微量出血。卵巢排卵後，因黃體素濃度不足，子宮內膜有微量剝離導致出血，當黃體素濃度穩定後即會停止出血。這種情況屬於正常生理現象，不需就醫。

非排卵期出血：需就醫檢查

然而，若是非經期且非排卵期出血，就有可能是疾病導致，需就醫檢查治療。張瑜芹指出，常見的疾病包括子宮肌瘤、子宮瘜肉、子宮內膜癌、子宮頸糜爛（子宮頸外翻）等。這些疾病常見的合併症狀有出血量增加、月經周期異常、更年期後出血、性行為疼痛等。

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無法判斷是否為排卵期出血怎麼辦？

張瑜芹提醒，如果無法分辨自己是否是因為排卵期出血，最保險的方法就是就醫檢查，尤其是沒有定期在做健康檢查的人，遇到不正常的出血狀況，更應該檢查，及早發現病因並治療。

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