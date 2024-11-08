婦女健康｜誰是子宮內膜癌高危險群？盤點常見症狀、預防飲食重點

子宮內膜癌為子宮體癌中最常見的一種癌症類型，台灣每年新診斷子宮體癌個案中有超過9成以上為子宮內膜癌，甚至有年輕化的趨勢。



這篇提醒民眾多檢視身體並調整飲食來預防！

誰是子宮內膜癌的高危險群？（按圖👇👇👇）

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1. 大部分患者年齡都超過50歲。

2. 曾有子宮內膜增生的婦女。

3. 長期的雌激素補充卻無合併黃體素，因此更年期的婦女在接受荷爾蒙療法時，必須經過合格的婦產科醫師開立處方才可靠。

4. 肥胖的女性，因為脂防會把體內的荷爾蒙轉換成雌激素型態，雌激素過多容易得到子宮內膜癌。

5. 有糖尿病及高血壓的患者，有時會伴隨肥胖症狀，到底是糖尿病及高血壓本身還是肥胖才是危險因子，目前不得而知。

6. 曾患有大腸癌、直腸癌、乳癌的人，有較高危險。

7. 在服用治療乳癌的「泰莫芬（Tamoxifen）」藥物的人，對子宮內膜卻有刺激的作用，長期服用會增加子宮內膜癌風險。

8. 白種人比黃種人及黑人容易得到子宮內膜癌。

9. 其他因素，包含沒有生育的婦女、太晚停經、無排卵的月經週期、長期使用促進排卵藥物等等皆可能。



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子宮內膜癌常見異常症狀

- 停經後出血

- 經期不規則

- 經血變多

- 持續性陰道出血或紅色分泌物

- 貧血、倦怠

- 下腹疼痛



子宮內膜癌如何從飲食預防？

多吃：

1. 蔬菜：選擇非澱粉類的蔬菜。如番茄、綠色蔬菜、辣椒和紅蘿蔔。

2. 全穀類食物：例如全穀麵包、糙米、藜麥、燕麥。

3. 豆類：製作沙律、湯品或燉菜時可以適量加入花豆、腰果、鷹嘴豆等等。

4. 水果：攝取各式新鮮水果，但果汁限制一天一杯。



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少吃：

1. 高升糖負荷的食物。

2. 紅肉（牛、豬、羊）以及加工肉品（熱狗、煙燻肉類、香腸）。

3. 高鹽、鹽漬食物。



除了以上提醒，要盡可能選擇零脂肪、低脂肪、低糖、低鹽的食物。而子宮內膜癌分為四期，若早期診斷治癒率很高，第一期患者幾乎全數可以痊癒，所以請大家從平日開始預防，多觀察自己，以降低罹病機率。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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