景樂集團疑結業｜孫玉菡：勞工處收約100員工求助　涉款900萬

勞工及福利局局長孫玉菡今日（6月12日）表說，為確保僱主不會在聘請外勞後解僱本地工人，已設立投訴專線處理個案，並已要求本地與外勞人手比例為二比一。至於景樂集團結業事件，孫玉菡透露，勞工處收到約100名景樂集團的員工求助，估計涉款900萬元，包括欠薪和遣散費。



勞福局局長孫玉菡（資料圖片）

聘外勞後解僱本地工人？ 孫玉菡：會嚴肅跟進

孫玉菡出席「燃點生活護聯網發佈會」後見記者，表示輸入勞工有助應對人手不足。他強調，政府在推出補充勞工優化計劃時，已表明須確保本地工人優先就業。他説，外勞中飲食業佔較大比例。

對於有評論指，僱主聘請輸入勞工後解僱本地勞工，孫玉菡回應指屬違反規定，會跟進相關事件。

餐廳品牌景樂集團疑結業，拖欠員工代通知金、遣散費及假期等賠償安排。約30名員工6月9日早上到長沙灣政府合署向勞工處求助，冀勞工處協助追討賠償。（梁鵬威攝）

強調本地與外勞人手二比一 會加大力度巡查

孫玉菡說，為確保僱主不會在聘請輸入勞工後解僱本地工人，已設立投訴專線2150 6363處理個案，並已要求本地與外勞人手比例為二比一。他期望透過工會幫忙，或僱員懷疑因僱主聘用輸入勞工而遭解僱時致電熱綫，強調會嚴肅跟進。

他續指，在推行輸入勞工計劃時已清楚表明，若證明僱主違反規定，會作出行政制裁，包括取消已批出的輸入勞工配額，或不接受其未來申請等。

人手比例二比一方面，即最少須聘用兩名全職本地僱員，才可申請聘用一名輸入勞工。孫玉菡表示，會加大力度巡查及抽查。

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勞工處接100景樂集團員工求助 涉款900萬

至於近期景樂集團結業事件，孫玉菡說目前勞工處收到約100名有關集團員工求助，涉款估計約900萬元，當中包括欠薪及遣散費。孫玉菡續指，正積極協助受影響員工，亦會利用破產欠薪保障基金協助他們應對當前狀況。