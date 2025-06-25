600基層中學生與教師及青年義工考察東江水源　訪新豐江水庫大壩

近600名本地基層中學學生、教師及青年義工今日（25日)參加一連三日的「東江水ｄ考察之旅」，在高鐵西九龍站乘搭港鐵旅遊專列，直達河源，深入了解東江供水工程的歷史及國家在水資源保護上的努力，作為紀念東江水供港60周年活動。



近600名本地基層中學學生、教師及青年義工今日出發參加「東江水源考察之旅」。（大灣區共同家園青年公益基金提供圖片)

民政及青年事務局局長麥美娟（左四）及大灣區共同家園青年公益基金常務副主席霍啟剛（左五)等任出發儀式主禮嘉賓。（大灣區共同家園青年公益基金提供圖片)

「東江水源考察之旅」由大灣區共同家園青年公益基金主辦，民政及青年事務局協辦，由基金全額資助旅費，總支出近200萬元。主席黃永光衷心感謝香港及內地各單位大力支持助推展這次考察之旅，期望香港青年能藉此認識國家於水利建設及生態保護的卓越成就，並感受「共飲一江水」的家國情懷。

大灣區青年公益基金表示，是次行程覆蓋面亦很廣，除直達江西省贛州市東江水的源頭「三百山」，亦會到廣東省河源市新豐江水庫大壩、萬綠湖等標誌性地點，見證國家水利成就；此外亦會參觀農夫山泉有限公司及河源恐龍博物館。

600名來自15所中學的中一至中六學生參與。其中伊斯蘭脫維善紀念中學的40名參與者中，大部份為巴基斯坦、印度、埃及等ｄ。

大灣區共同家園青年公益基金常務副主席霍啟剛致辭時說，東江水成為聯繫香港同內地的生命線。（大灣區共同家園青年公益基金提供圖片)

民政及青年事務局局長麥美娟致辭時指出，項目讓青年人了解東江供水工程的建設歷史、管理保護及沿途人文歷史等情況。（大灣區共同家園青年公益基金提供圖片)

大會今早在高鐵西九龍站舉行出發儀式，基金常務副主席霍啟剛致辭時說：「60年來，東江水日夜奔流，成為聯繫香港同內地的生命線，更見證著粵港兩地風雨同舟，祖國與香港血脈相連。今次的行程，希望同學能深入了解東江水供港的歷史，體會國家為保障供港東江水所付出的巨大努力，以及對香港的關愛同支持。」

民政及青年事務局局長麥美娟致辭時指出，項目讓青年人了解東江供水工程的建設歷史、管理保護及沿途人文歷史等情況。