人才子女求學記｜換香港教育賽道再競爭　官津殺校危機仍未解

近年大批人才子女湧港，至今有逾11.8萬人已抵港。不過，新生源未有完全扭轉公營校「殺校」危機，教育局更提出收緊中學開班門檻措施，加速殺校步伐。《香港01》一連5集系列，訪問人才家長、熱門名校、升學機構和議員，剖析教育現象。



優才媽媽Emily每日早上會送女兒Jessie上學。（廖雁雄攝）

一：優才媽港島置業為子女鋪起跑線 換教育賽道減競爭 冀享親子樂

「我需要給他們選擇的，就是賽道在哪裡。」41歲的優才媽媽Emily與丈夫，於2023年帶同一對子女來港定居。她說，有感內地「內卷」的過度競爭文化，為孩子帶來學習壓力，決定來港換個教育賽道，讓他們有快樂童年，未來升學路有更多選擇。

來港近兩年，Emily同意香港教育也有競爭，但至少可以策略地「卷」，例如在名校網的中西區置業，為子女升學派位鋪「起跑線」；安排女兒額外的學術練習之餘，假日一家可以享受親子時光。她說：「在這邊卷的話，我覺得我能卷個60分，我覺得已經很好了。」

美聯移民顧問主管鄭天殷稱，每月接獲約300宗升學查詢，按年升3至4成。(梁鵬威攝)

二：美聯升學：大多人才家長望子成龍 六成報國際校 近四成傳統名校

小紅書現港校偽排名 升學機構稱無根據 有人才家長入商會博名校

美聯移民顧問主管鄭天殷指，每月接獲約三百宗人才家長的升學查詢，按年升約三至四成，當中有六成選報國際學校，近四成傾向報傳統名校，大多為直資及私校。她分析，人才家長大多抱著望子成龍心態，對子女入學有一定要求，即使選報普通官津校，不少都會抱著過渡心態，希望作為「跳板」，重上名校之列，「咁辛苦嚟到香港，都係想小朋友入間好學校，贏在起跑線上」。

高才爸爸汪先生經常兩地工作，假日時才會與家人相聚。（廖雁雄攝）

三：高才爸升小Project搏名校 為囡報考15間直資私小 盼起跑線周全

來自上海的「高才」汪先生，過去一年為女兒「升小Project」奔波。一家心儀本港傳統名校，衡量女兒適合升讀後，先到學校實地考察，聆聽入學簡介會「取經」，又會在網上做大量資料搜集，製作心儀校Excel表，梳理有用資訊。他們為女兒報考15間直資和私立小學，大多屬於名校，部份視之為試鍊，部份則有意考進。回憶這段漫長歷程，他說，也有疲累的時刻，深感本港名校競爭激烈。

陳偉佳稱，人才家長對子女的學習有要求，除了追求愉快學習，亦希望小朋友能發揮所長。圖為校内的體育館，直幅為學校的港隊成員。（夏家朗攝）

四：人才子女湧港 王錦輝中小插班申請翻倍 小一報名競爭未減

兩地考評模式不同 校長指人才子女微調已適應 思考問題層次更深

教育界立法會議員朱國強表示，人才子女來港成為新生源，但目前只能紓緩官津校「縮班」問題，未能完全解救殺校危機。(廖雁雄攝)

五：11.8萬人才子女來港 議員稱未解殺校危機 大多插班僅緩官津縮班

教育界立法會議員朱國強分析，人才子女來港就學，成為新的學生來源，不過，在適齡人口下跌下，目前只能紓緩官津校「縮班」問題，未能完全解救殺校危機。中小學能否開班生存，他指，小一和中一的收生數目是關鍵，但人才子女多於各級插班，特別是高小與初中，從「技術層面」，對於學校開班收生作用不大。

目前未有官方數據顯示人子才女的就學去向，不過，他留意到不少人才家長傾向選報名校，建議教育局多宣傳本港教育的多元性，令他們選校不會太單一，同時統計人才子女就學數據，有助學界及早規劃學額和部署，「讓某啲學校可以加班，或者保留番間學校，讓佢唔洗殺校住。」