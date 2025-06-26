土瓜灣漢寶酒樓7.1起停業裝修惹結業疑雲　職員稱預計暫別3個月

有「龍蝦大王」之稱、1986年創立的漢寶酒樓，位於土瓜灣的最後一間門市，被指於本月30日茶市結束後，將與街坊暫別，惹來不少街坊猜測「又一間酒樓執笠」，並在網上傳出相關結業消息。不過，記者今日以顧客身份向酒樓方面查詢，職員確認酒樓會在6月30日後停業，但聲稱並非結業，只是內部裝修，將會加裝升降機，方便茶客出入，預計需時最少3個月，但未有確實重開日期。



網上流傳土瓜灣漢寶酒樓將於6月30日起停業，酒樓職員今日向記者表示，停業原因為裝修，又透露會加裝升降機。（林遠航攝）

90年代被稱「龍蝦大王」 最後一間門市6.30停業

位於土瓜灣道近落山道的漢寶酒樓已有39年歷史，自90年代起以售賣龍蝦菜式而為人熟悉，漢寶集團有「龍蝦大王」之稱，如今只剩下土瓜灣一間門市。近日有街坊在網上發文，指得悉漢寶酒樓於6月30日當天茶市結束後，便會停業，惹來不少網民猜測結業疑雲，更有網民留言慨嘆「又一間酒樓過唔到七一」。

記者今早以顧客身份到漢寶酒樓向職員查詢下月可否訂枱，對方表示酒樓因為裝修，將於6月30日後停業，又透露會加裝升降機，估計最少要花3個月時間，但暫未有預計重開日子。現場所見，酒樓位於一樓，由地下大門走到樓面有三段共約30級的樓梯，酒樓現時在每段之間，放置了「關愛座」讓茶客休息。

酒樓在每段約十級的樓梯之間，放置了「關愛座」讓茶客休息。（林遠航攝）

酒樓位處一樓，由地下大門走到樓面有三段共約30級的樓梯。（林遠航攝）

多位茶客都向記者表示，未有聽聞過結業的消息。有不願上鏡的年近八旬茶客表示，酒樓的樓梯對她來說有點吃力，雖然自己「周圍去」不常光顧，但亦讚賞酒樓方面加裝升降機，可以方便長者出入。

漢寶酒樓於1986年由「龍蝦大王」張錫鵬、龍寶酒家創辦人張道生等人合資於土瓜灣店現址成立首間門市，高峰期有18間分店，曾經是全香港最大的酒樓集團，2002年曾以漢寶集團（龍蝦大王）有限公司之名上市，其後更名為中國能源開發控股有限公司（0228）。