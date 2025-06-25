大班結業內情｜消息：2餐飲集團倒閉成催命符　缺錢買食材終完蛋

首創「冰皮月餅」大班麵包西餅昨日（24日）宣布全線結業，稱因受到「難以預計」、「不可抗拒」衝擊。有近期曾接觸現任老闆廖志強人士透露，他在近月曾試圖挽救公司，冀藉今年中秋月餅生意翻身，但海皇粥店和餐飲品牌景樂集團（King parrot Group)近兩個月相繼結業，震驚餐飲界，因為業界向來先賒貨後收數，食材供應商損失慘重。



大班近月被傳財困，供應商要求大班需以現金支付一半金額才供貨；同時銀行也收緊對大班信貸，令財政緊拙的大班無錢買到食材。消息人士表示，廖志強曾尋求「白武士」收購大班，他曾向上市公司和業界龍頭企業敲門，惟未能成事，只好結業。



大班麵包西餅6月24日突全線結業。北角英皇道分店落閘，貼出結業告示。(黃偉民攝）

大班麵包西餅6月24日突全線結業。香港仔分店早上貼出告示，稱因近期受到很多難以預計且不可拒的衝擊，逼於無奈即日起停止營業。(歐陽德浩攝）

大班麵包西餅6月24日突全線結業。旺角亞皆老街的分店早上貼出告示，稱逼於無奈即日起停止營業，不少路經市民駐足細閱。(李慧熒攝）

▼6月24日 大班麵包西餅突全線結業▼



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創辦家族第二代撐反修例風波 令公司一夜失去內地市場

大班麵包西餅由從事糕點行業多年的郭鴻鈞在1984年創立，他在1989年首創「冰皮月餅」衝擊傳統月餅市場，並進軍內地市場。2019年反修例風波成了公司轉捩點，郭鴻鈞幼子郭勇維因發表支持反修例人士言論，引來內地網民呼籲罷買，又受到官媒抨擊，大班在內地網購平台全線下架該店產品，損失了佔七成生意的內地市場。

其後遇上新冠疫情，令大班雪上加霜，最終在2021年以「低價」賣給鴻和集團的廖志強。

大班1989年首創冰皮月餅，以口感冰涼、清爽、較傳統月餅低卡路里為招倈，加上餡料多樣化，故推出後大獲好評，改變月餅市場格局。（大班網站圖片）

過往多年中秋節前，大班都會包下不少港鐵站的扶手電梯廣告，以一字一廣告牌的方式，組成「大班冰皮月餅」的字句。（MTR advertising Facebook圖片）

廖志強為企業併購及重組專家 再三考慮拍板收購大班

廖志強本身從事建築行業，1980年加入怡和集團工作16年，之後先後成為怡和（中國）董事及金門建築負責大中華地區和東南亞業務拓展的執行董事。廖志強離開怡和後，曾為多間香港主板上市公司進行重組或併購工作，包括糧油食品「合興集團」，而該集團在1998年收購了「西餅皇后」所創辦的超羣麵包西餅（Maria's Bakery）。

廖志強曾在訪問中表示，由於他有企業併購及重組經驗，代表大班的顧問公司找上他，希望他能幫助大班度過難關。他經過兩年再三考慮，最終決定全盤收購大班，所有原有股東不再與大班有任何關係。

大班麵包西餅6月24日突全線結業。位於新蒲崗工廈的寫字樓及廠房，貼出由母公司鴻和集團發出的結業告示。(廖雁雄攝）

大班麵包西餅6月24日突全線結業。位於新蒲崗工廈的寫字樓及廠房，貼出由母公司鴻和集團發出的結業告示。(廖雁雄攝）

大班麵包西餅6月24日突全線結業。位於新蒲崗工廈的廠房，早上曾有人到來視察。(廖雁雄攝）

▼6月24日 大班麵包西餅突全線結業▼



廖志強利用人脈關係幫大班「洗底」 「愛國愛港」納經營理念之一

從事「公司醫生」工作的廖志強最初以為可以扭轉大班殘局，知情人士指他做了很多商業操作，利用人脈關係去幫大班「洗底」，如曾以大班主席身份接受人民日報海外網訪問，影片形容他是「愛國愛港人士」，又登上《文匯報》，在訪問中強調「愛國愛港，守法企業公民」是公司的三大經營理念之一，擺脫2019年事件的影響，甚至大班一度在內地網購平台重新上架。

廖志強於2021年收購大班，現時是大班母公司「鴻和有限公司」的主席。（大班網站圖片）

廖志強約一年前曾以大班主席身份，接受人民日報海外網訪問，影片形容他是「愛國愛港人士」。（影片截圖）

海皇粥店和景樂集團結業觸動食材供應商 提高大班訂貨訂金

本港餅家一年最主要收入是中秋月餅，一大節收入夠養活一年。近期曾接觸廖志強的知情人士透露，他也曾冀藉此翻身，奈何近月海皇粥店和景樂集團結業，食材供應商收不到錢損失慘重，因而收緊賒貨，要求被傳財困的大班訂貨時要以現金支付一半訂金；同時銀行閂水喉收緊信貸，令大班借錢買貨更困難。

大班麵包西餅6月24日突全線結業，部份受影響員工早上到勞工處九龍東勞資關係科登記求助。（廖雁雄攝)

大班麵包西餅6月24日突全線結業，部份受影響員工早上到勞工處九龍東勞資關係科登記求助。（廖雁雄攝)

大班麵包西餅6月24日突全線結業，部份受影響員工早上到勞工處九龍東勞資關係科登記求助。（廖雁雄攝)

自今年初以來，大班有多間分店因欠租遭業主入稟法院追討，而廖志強家族去年11月在未還清一按的情況下，一日內將一間豪宅單位分別被抵押予向兩間財務公司，進行二按及三按借貸。消息人士指廖志強財政上已無法再支撐公司運作，又未能找到白武士接手，只能選擇結業。

消息人士指，大班內外問題嚴重，外有一伙人一直針對廖志強旗下的大班，內有管理問題，廖志強一直甚少直接管理，有報道指內部運作只交給一名老臣子打理，人事安排導致部門之間工作安排更是混亂，對欠薪問題不着緊。