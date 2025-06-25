大班結業｜工會稱欠薪等涉款增至逾3800萬　有同行有意聘大班員工

首創「冰皮月餅」大班麵包西餅周二（24日）宣布全線結業，酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青今日（25日）在電台節目表示，截至昨日為止，工會接獲約200人求助，包括大班麵包西餅12間分店員工、寫字樓員工、工場及運輸部門員工，估計已涉及約8成大班員工。葉柳青指，目前涉及的款項超過3800萬元，主要涉及5月薪金、代通知金、遣散費、長期服務金及假期補償等，相信所涉人數和金額應會再增加。



大班港鐵黃埔站分店上周六(21日)下午已經落閘，所有貨架清空。（資料圖片/任葆穎攝）

葉柳青在港台節目透露，今天稍後會再接觸部份員工，估計牽涉的人數和金額會再增加，又透露接獲一間知名包餅廠房，表示有意聘請大班員工。

葉柳青指，現時整體員工已取得解僱信，而由於5月時大班已有欠糧情況，員工「早已聞到味」，因按照以往經驗，每年6月中應該開始賣冰皮月餅，以及工場會招聘人手製作冰皮月餅及包裝，但今年遅遲未有消息，已感到公司情況不樂觀。

大班西餅彩虹港鐵站分店，6月22日早上半落閘，有職員返抵執拾，清空所有貨架。（資料圖片/董素琛攝）

大班西餅彩虹港鐵站分店，6月22日早上半落閘，有職員返抵執拾，清空所有貨架，閘上貼着「租約期滿」。(資料圖片/董素琛攝)

大圍港鐵站分店6月22日亦半落閘，店內貨架全部已清空，職員證實店鋪已經結業。(資料圖片/胡家欣攝)