大班結業｜工會稱欠薪等涉款增至逾3800萬 有同行有意聘大班員工
撰文：陶嘉心
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首創「冰皮月餅」大班麵包西餅周二（24日）宣布全線結業，酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青今日（25日）在電台節目表示，截至昨日為止，工會接獲約200人求助，包括大班麵包西餅12間分店員工、寫字樓員工、工場及運輸部門員工，估計已涉及約8成大班員工。葉柳青指，目前涉及的款項超過3800萬元，主要涉及5月薪金、代通知金、遣散費、長期服務金及假期補償等，相信所涉人數和金額應會再增加。
葉柳青在港台節目透露，今天稍後會再接觸部份員工，估計牽涉的人數和金額會再增加，又透露接獲一間知名包餅廠房，表示有意聘請大班員工。
葉柳青指，現時整體員工已取得解僱信，而由於5月時大班已有欠糧情況，員工「早已聞到味」，因按照以往經驗，每年6月中應該開始賣冰皮月餅，以及工場會招聘人手製作冰皮月餅及包裝，但今年遅遲未有消息，已感到公司情況不樂觀。
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